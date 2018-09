EVENIMENT ELECTRIZANT la Satu Mare. “Turneul național 100 x Enescu”

Bucharest Festival Orchestra și nonconformistul dirijor Cristian Lupeș au bucuria să anunțe că duminică, 23 septembrie, orele 18.30, vor susține la Filarmonica Dinu Lipatti din Satu Mare, concertul extraordinar din cadrul Turneului național 100 x Enescu. Desfășurat în perioada 31 august – 8 noiembrie, în 7 orașe din țară și în București Turneul național 100 x Enescu reface celebrele turnee inițiate și susținute de marele compozitor pentru a stimula creația muzicală românească. Director artistic și dirijor al Bucharest Festival Orchestra, Cristian Lupeș a obișnuit deja publicul cu aparițiile sale electrizante, dar este pentru prima dată când inițiază și organizează un turneu național de promovare a muzicii contemporane românești.

Duminică, 23 septembrie, orele 18.30, publicul sătmărean este așteptat la unul dintre cele mai insolite evenimente muzicale ale toamnei: concertul din cadrul Turneului național 100 x Enescu, organizat de dirijorul Cristian Lupeș și Bucharest Festival Orchestra. Concertul va avea loc la Filarmonica Dinu Lipatti, partener și susținător al evenimentului.

Prin Turneul național 100 x Enescu, nonconformistul dirijor propune publicului o inedită apropiere de muzica contemporană românească, refăcând celebrul turneu inițiat și susținut anual, cu mai bine de un secol în urmă, de tânărul George Enescu, în scopul stimulării creației muzicale românești.

Programul concertelor Turneului național 100 x Enescu cuprinde:

Dansuri românești de Béla Bartók

5 of Millenium de Liviu Dănceanu

Octuor op. 7 de George Enescu

Instrumentiștii Bucharest Festival Orchestra care vor însufleți turneul sunt: vioară – Diana Jipa, Cristina Pașa, Tiberiu Branga, Alexandru Marian; violă – Emanuel Vots, Mădălina Penciu; cello – Bogdan Postolache, Eduard Zecheru.

Aflat sub semnul energiei, vigorii și sensibilității marelui compozitor, Turneul național 100 x Enescu se desfășoară în perioada 31 august – 8 noiembrie, la Tescani (31.08), Satu Mare (23.09), Oradea (24.09), Cluj-Napoca (25.09), Onești (28.09), Craiova (24.10), Sibiu (27.10) și București (23.10, 28.10 și 08.11).

Director artistic și dirijor al Bucharest Festival Orchestra, Cristian Lupeș a obișnuit deja publicul cu aparițiile sale electrizante, atât la pupitrul marilor orchestre românești – printre care Camerata Regală, Camerata Dorin Teodorescu, Orchestra Națională Radio etc., cât și al celor din străinătate – Île-de-France, Paris, Berna-Elveția, Bamberg-Germania, Skopje-Macedonia, Grosseto și San Remo, Italia, dar și în cadrul unor manifestări artistice multimedia, pe care le concepe managerial și artistic.

Este, însă, pentru prima dată când inițiază și organizează un turneu național de promovare a muzicii contemporane românești, eveniment ce are ca parteneri Filarmonica Mihail Jora din Bacău, Filarmonica Dinu Lipatti din Satu Mare, Filarmonica Oltenia din Craiova, Filarmonica din Sibiu, Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Onești, Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, Filarmonica din Oradea, Muzeul Național Cotroceni din București, Universitatea Națională de Muzică București, UniCredit Bank și Muzeul Național al Literaturii Române.

Susținător: Prototip Studio, Cluj.

Proiectul este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Ideea Turneului național 100 x Enescu de promovare a muzicii contemporane românești în an Centenar, i-a venit lui Cristian Lupeș ca o continuare firească, la 100 de ani distanță, a turneelor pe care marele compozitor le susținea pentru a strânge fonduri și a oferi, an de an, Premiul Național de Compoziție „George Enescu“ celor mai talentați creatori români de muzică academică. În 1918, Premiul Național de Compoziție ajunsese la a cincea ediție. Era un premiu pe care Enescu îl înființase pe când era foarte tânăr (și pe care avea să-l organizeze, timp de mai bine de 30 de ani) observând amploarea pe care o luaseră, la vremea aceea, stilurile muzicale facile – romanțe, vodeviluri, operetă – și dorindu-și să stimuleze și să direcționeze creația muzicală românească spre Vest.

„Am toată încrederea în destinele tinerei muzici românești.“, mărturisea Enescu. „Avem talente destule, le-au lipsit numai încurajarea și prilejul să se manifeste. Această credință mi-o întăresc rezultatele obținute de la înființarea premiului meu de compoziție. E o adevărată eflorescență de talente.“ (George Enescu – Interviuri, vol. II, ediție îngrijită de Laura Manolache)

Turneul național 100 x Enescu duce mai departe, astăzi, la un secol distanță, roadele eforturilor lui George Enescu, reunind în program lucrări semnate de laureați ai Premiului Național de Compoziție „George Enescu“ sau compuse de elevi ai acestora.

„Enescu și-a propus ca, din punct de vedere muzical, România să intre în Europa. Și a reușit. Ne vom reaminti atât de inițiatorul cât și de câștigătorii acestui demers salvator al muzicii academice românești, interpretând, în cadrul turneului, lucrări a trei compozitori români, creatori de școală și vizionari: Béla Bartók – poate cel mai atras compozitor de activitatea de culegere de muzică tradițională și folclor, pe care apoi a teoretizat-o și a introdus-o în propriile lucrări, Liviu Dănceanu – profesor al majorității muzicienilor din cadrul Bucharest Festival Orchestra, un mare compozitor dar și un scriitor și eseist al problematicilor muzicale teoretice și estetice și, nu în ultimul rând, George Enescu, vizionarul care a pus bazele compoziției românești de sorginte europeană.“ (Cristian Lupeș)

De ce Octuorul op. 7

„La vârsta de 19 ani, la care a compus Octuorul, Enescu aproape că nu avea timp de scris, pentru că era întotdeauna în turnee, întotdeauna de la un concert la altul. Absolvise Conservatorul de la Viena, se mutase la Paris. Era un cosmopolit. Un om care, la fiecare vizită în țară, locuia la Palatul Regal; un bărbat frumos, un bărbat inteligent și șarmant, un „rock star“ al vremii, iar muzica pe care a scris-o a fost întotdeauna înaintea timpului său. Noi, în turneu, îl vom cânta pe Enescu exact cu această energie.“ (Cristian Lupeș)

Primul concert al turneului, susținut la finele lunii august, la Casa Memorială Rosetti Tescanu – George Enescu de la Tescani, Bacău, a avut un succes răsunător. Publicul, venit înclusiv din județe învecinate și din București, a depășit cu mult așteptările organizatorilor.

Bilete pentru concertul Tuneului 100 x Enescu, de la Filarmonica Dinu Lipatti, din 23 septembrie, orele 18.30, pot fi achiziționate de la casa de bilete a Filarmonicii.