FOTO. Festivitatea de deschidere a noului an școlar de la Colegiul Tehnic ”Unio-Traian Vuia”

An de an, luna septembrie este așteptată cu multă nerăbdare de copii, adolescenți, părinți și cadre didactice, deoarece începerea unui nou an şcolar este mereu un motiv de bucurie, emoţie şi împlinire. Cu acestă stare de spirit au pornit şi elevii Colegiului Tehnic „Unio-Traian Vuia” în anul şcolar 2018-2019.

Festivitatea de deschidere a fost prezidată de conducerea şcolii, director prof. dr. PopescuVlaicu şi dir. adj. Tarcza Maria, avându-i ca invitaţi pe reprezantanţii Poliţiei Rutiere, agent Hiripi Timea și agent principal Ban Sergiu, iar din partea Poliției de proximitate, agent șef adj. Cărăușan Andrei.

După intonarea imnului de stat au luat cuvântul invitaţii şi conducerea şcolii, domnul director prof. dr. Popescu Vlaicu vorbind despre importanța educației pentru fiecare individ, afirmând totodată că respectul, toleranța și încrederea sunt trei valori care trebuie să domine comunitatea școlară. De asemenea, domnul director și-a exprimat dorința ca parteneriatul școală-comunitate să funcționeze mai bine, iar reprezentanţii comunităţii locale să vină „în întâmpinarea nevoilor cu care se confruntă instituţia noastră şcolară, pentru a beneficia în viitor de cetăţeni responsabili.”

Colectivul de elevi şi cadre didactice al ColegiuluiTehnic “Unio-TraianVuia” urează tuturor un an şcolar plin de realizări şi împliniri!