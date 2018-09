Foto / video reportaj în exclusivitate cu Afdam și Cfaim … A venit toamna … haideți la President!

Bună seara stimați cititori… Suntem la sfârșit de vară, de vacanță, … veniți din concedii și de la relaxare șiii … tare am dori să scăpăm de migrena reîntoarcerii la mult necesarul serviciu. De aceea ne aflăm în fața cafeluței de dimineață și-n legătură directă cu Afdam și Cfaim corespondenții noștri, aflați de câteva zile la Complexul Turistic ”President” din Băile Felix, pentru a ne transmite o veste de maximă importanță pentru asigurarea bunei dispoziții și sănătății naționale: le spunem bună ziua colegilor noștri Afdam și Cfaim de la Agenția de Știri ”Tsev Dron Ed Atezag” … ne auziți?

Afdam și Cfaim ”bolnavi de vacanță prelungită”

Da vă auzim. Bună ziua domniilor voastre și salutare tuturor cititorilor noștri. Într-adevăr ne simțim într-un fel ”bolnavi de vacanță prelungită” … adică am dori ca vacanța mare a copiilor, elevilor și studenților de toate vârstele, concediile și minivacanțele prelungite să nu se mai termine niciodată, … așa că ne aflăm de câteva zile într-un veritabil colț de rai, Hotel ”PRESIDENT & Aqua Park resort” din Băile Felix. Și pentru că aici distracția și relaxarea este în toi, ne-am gândit să ne dăm puțin bolnavi pentru a ne vindeca de acest miracol al Ardealului care se numește ”PRESIDENT”. În acest context, îl avem la microfon pe Domnul doctor Gheorghe Moraru, gazda reportajului nostru, coordonator al Centrului de Sănătate ”President”, specialist în recuperare medicală, medicină fizică şi balneologie și cu o vechime de peste 35 de ani în domeniu … Domnia sa a coordonat peste 40 de lucrări de licenţă în kinetoterapie, fiind autorul a două cărţi de specialitate … Fost medic coordonator al Ambulatorului din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Felix, a fost recompensat în anul 2004 cu Ordinul Prezidenţial „Meritul Sanitar” – în grad de Cavaler la ora actuală conducând o echipă formată din profesionişti de primă clasă în domeniul recuperării medicale. Îl salutăm pe interlocutorul nostru … Bună ziua domnule doctor … ”Bună ziua dumneavoastră cât și tuturor cititorilor publicației voastre”

”Beneficiem de factorii naturali de cură care există în apa termală, care are efecte extraordinare, în sensul în care atât prin termalitatea ei, termalitate naturală (nu intervenim cu absolut nimic asupra ei), e valoroasă prin compozițiile chimice”

De când s-a înființat Centrul de Tratament și Recuperare de la Hotel President? ”Actualul centru, (pentru că înainte exista și o formă de tratament, mai rudimentară și cu posibilități mai puține față de momentul de față), ceea ce este de față … există din 2011, moment în care eu am venit și am preluat această unitate. La ora actuală, posibilitățile de tratament sunt foarte mari, în sensul în care putem să facem tratament pentru orice fel de afecțiune de natură reumatismală, fie că este inflamatorie – cronică, fie degenerativă; sau pentru afecțiuni ale sistemului nervos periferic, cât și central (sechele după Accidente Vasculare Cerebrale sau polineuropatii periferice). De asemenea executăm tratamente pentru afecțiuni post-operatorii … începând de la operațiile pe coloană pentru herniile de disc, fie cervicale, fie lombare … sau chiar și toracale, dar și pentru perioada de după ”stand”, protezare șold, genunchi. De asemenea, o gamă de afecțiuni pe care le tratăm mai sunt bolile metabolice, sau sechelele ale bolilor metabolice, cum ar fi psoriazisul, autopatia psoriazică, sau complicațiile diabetului: arteropatii, neuropatii diabetice; deci iată că gama de tratamente pe care le facem este destul de mare.

Ca atare, datorită compoziției chimice noi o folosim și în cură internă, prin așa zisa crenoterapie … cu rezultate excepționale asupra aparatului digestiv; adică pentru afecțiuni de tip gastrită, afecțiuni ale colecistului … în special dischinezii hiperkinetice, sau colite cronice, afecțiuni renale … și deja avem o gamă foarte largă pentru cura internă prin crenoterapie. Avem o sursă specială pentru acest fel de tratament, noi îl indicăm … și suntem singura unitate din Felix care beneficiază și de acest tip de tratament”.

”Unitatea este structurată clasic, în sensul în care avem compartimente de electroterapie, hidroterapie, termoterapie, kinetoterapie masaj, hidrokinetoterapie. De asemenea, ceea ce este deosebit față de alte unități din Felix … și noi ne mândrim cu acest lucru, este faptul că apa noastră nu este recirculată … noi nu recirculăm apa în care clienții noștri fac balneație prin cură externă. Apa curge în continuu, este reîmprospătată mereu iar apa de supraplin curge afară. Așa că dacă faceți o baie acum pe care o repetați peste 20-30 de minute, numai este aceeași apă, datorită reîmprospătării continue de zi și de noapte” Dr. Med. Gheorghe Moraru – Medic Primar Recuperare medicală și BFT

”De asemenea vin cu specificația că apa noastră este analizată din punct de vedere fizic, chimic și biologic. Ea are aproximativ un ph 7, în compoziția chimică conținând atât anioni cât și cationi; Sodiu, Potasiu, Magneziu și cationi de sulf în cantitate mai mică. Apa este oligominerală, în sensul în care reziduul uscat, după evaporarea unui litru de apă este sub 1 gram. Ar trebui să aibă peste 1 gram ca fie încadrată în categoria apelor minerale. Așa că este aproape de apa minerală pentru că are 900 de miligrame de reziduu uscat la un litru. Termalitatea este naturală, la 37 de grade, și cum vă spuneam … așa cum vine așa o folosim. Și după cum puteți observa mai avem un element cu care ne mândrim … Complexul Turistic ”Prezident” este situat într-un loc extraordinar, într-o zonă verde … unde suntem înconjurați de pădure și de un parc natural, în care pacienții noștri se simt foarte, foarte bine, se relaxează se deconectează de la problemele cotidiene”.

”Pell Amar” și ”Gerovital” mărci înregistrate de prestigiu în industria cosmetică românească, prezente la President

”Un alt element care ne particularizează de asemenea față de celelalte unități din Felix, este reprezentat de prezența unei unități de ”Pell Amar”. M-am bucurat foarte mult când ”Pell Amar”-ul, un produs și un brand românesc a început să reapară pe piață și imediat le-am adus produsele; ca atare facem băi de nămol, cu nămolul de la Balta Albă, împachetări cu nămol și folosim toate produsele naturale, prin extracție naturală fizică (nu chimică), adică nu prin alterarea structurii ci prin procedee fizice; folosim creme, nămoluri, folosim unguentele lor în terapia noastră.

Încă ceva ce ne particularizează față de celelalte unități, este prezența ”Geroviatal”-ului în unitatea noastră. În prezent suntem singura unitate care beneficiem atât de produse cât și de tratamente de tip Gerovital, sub directa coordonare a Institutului Național ”Ana Aslan” din București; iată așadar câte posibilități de tratament și câte beneficii putem oferi clienților care aleg să vină la noi”.

Care ar fi durata optimă pentru efectuarea unui tratament în cadrul Complexului President?

”Recomandarea medicală și a mea este ca un tratament cu eficiență să dureze cel puțin zece zile efectiv de tratament. Unitatea este deschisă tot timpul anului, dar pentru afecțiunile reumatologice, perioada cea mai benefică pentru tratament ar fi între lunile octombrie până prin martie – aprilie al anului următor, pentru atunci ele sunt și-n activitate, se manifestă mai pregnant, atunci tratamentele fiind mai eficiente. În perioada de vară, sigur foarte mulți vin în concediu la relaxare pentru 5-6-7 zile, vrând să facă și tratament. Din punct de vedere a prevenției acest mod de tratare funcționează, pentru că noi, pe lângă partea de vindecare lucrăm și pe partea de tratament preventiv, adică pentru cei care sunt predispuși să facă anumite afecțiuni este în regulă, dar pentru persoanele care au probleme deosebite, care au deja stabilită o cură … tratamentul de cinci zile nu este suficient”.

La cât s-ar ridica costurile unui tratament de 10 zile?

Nu este scump, vă spun în paranteză … este cel mai ieftin tratament din Felix; chiar și față de unitățile publice sau de stat, avem tratament mai ieftin. Sigur că da … diferența se face la cazare, unde condițiile sunt deosebite … și la alimentație. Cât privește tratamentul … fiecare bolnav este consultat și i se prescrie tratament individualizat. Ușa aceasta pe care ați intrat este permanent deschisă în timpul programului meu și cine dorește, cât dorește intră și stăm de vorbă … nu ne limităm la acel program de consultație gen: dacă ai venit pentru 5 zile ai dreptul la o singură consultație, sau dac-ai venit pe 10 zile ai dreptul la două consultații, nu … ușa-i deschisă permanent și fiecare intră, sau eu sunt cel care merg prin unitate și întreb pacienții dacă au probleme și cum se simt, sau dacă cineva-mi spune: domn doctor eu am problema cutare … eu îi spun … poftiți să vedem; deci nu avem restricții sub acest aspect. Am pacienți pe care în 10 zile îi văd de 8-9 ori, sau sunt pacienți pe care-i văd zilnic … și ajustăm tratamentul în funcție de evoluție”.

Valeriu Ioan