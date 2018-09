Naționala de tineret, pas mare spre Europene

Nationala sub 21 de ani a Romaniei a invins echipa similara a Bosniei-Hertegovina, cu 2-0 (1-0), intr-un meci disputat la Ovidiu in preliminariile Campionatului European gazduit in 2019 de Italia.

Sătmăreanul Adrian Rus, legitimat la Sepsi Sfântu Gheorghe, a fost pentru prima oară titular la Naționala de tineret.

Adrian Petre a deschis scorul in prima repriza, minutul 16, cu o deviere dupa o centrare din flancul drept.

Trei minute mai tarziu tricolorii mici au trecut pe langa golul doi la o actiune rapida finalizata de Coman cu sut peste poarta din alergare.

Tricolorii au risipit suspansul in minutul 70, cand Ianis Hagi a marcat cu un sut direct din corner. Un gol senzational prin care Romania si-a securizat victoria punand mana pe trei puncte care ne aduc mai aproape de turneul final. Romania mai are de jucat cu Liechtenstein si Tara Galilor, ambele meciuri pe teren propriu.

România: I. Radu – Boboc (Ciobanu ‘74), Rus, Paşcanu, Ştefan – Oaidă, Cicâldău (M. Dulca ‘85) – Man, I. Hagi, Fl. Coman (Măţan ‘69) – Ad. Petre. Antrenor Mirel Rădoi;

Bosnia-Herţegovina: Trkulja – Memija, Mihojevici, Radeljici, Kadusici – Cavar, Loncar (Hadziahmetovici ‘78) – Kuzmanovici (Catakovici ‘59), Gojak, Menalo (Peco ‘71) – Demirovici. Antrenor Vinko Marinovici.

Clasament

1. Romania 18 puncte/8 meciuri (13-4 golaveraj)

2. Bosnia-Hertegovina 18 puncte/9 meciuri (22-7)

3. Portugalia 16 puncte/8 meciuri (20-9)

4. Tara Galilor 10 puncte/8 meciuri (8-11)

5. Elvetia 10 puncte/9 meciuri (10-15)

6. Liechtenstein 0 puncte/8 meciuri (2-29)

Romania are a doua cea mai buna aparare din preliminarii, cu doar patru goluri primite, la egalitate cu Anglia. Doar Grecia sta mai bine la acest capitol, cu trei goluri incasate in opt meciuri.

Spania si Franta sunt primele echipe deja calificate la turneul final de anul urmator.

Romania mai are de jucat acasa cu Tara Galilor (12 octombrie) si Liechtenstein (16 octombrie). Tricolorii au nevoie de patru puncte in aceste doua meciuri pentru a fi siguri de calificarea de pe primul loc.