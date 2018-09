O ofertă …explozivă!

Un șofer livrator de pizza a ajuns ieri vedetă pe rețelele de socializare după ce a intrat cu mașina firmei direct într-o țeavă de gaz. Am zice că a fost o ofertă unu plus unu, dar nu neapărat gratis. Unu ar fi că șoferul viteaz s-a urcat băut la volan și fără a avea acordul firmei. Unu plus încă unu…că meseriașu` a rămas fără loc de muncă iar ca livrarea să fie cu ”de toate” va trebui să suporte și cheltuielile cu reparațiile la țeavă și autoturism.



Printr-un comunicat trimis presei firma livratoare și-a cerut scuze sătmărenilor…

”NE CEREM SCUZE PUBLIC pentru acest episod negativ şi în continuare vă asigurăm de seriozitatea serviciilor noastre.



Rugăm pe această cale sătmărenii, ca în cazul în care observă un comportament neadecvat al livratorilor să ne sesizeze pe adresa pizzagemelli@yahoo.com sau la tel *8989 pentru a fi luate măsurile de rigoare.”

Am zice că de acum când mai cereți o pizza puteți să faceți și o compunere cu tema ”cum mi s-a părut livratorul!”. Poate iese de un concurs literar iar câștigătorul va primi un premiu special… în pizza, șaorma sau schimbare contor gaz, la alegere! Reamintim că livratorul de pizza, fiind băut, a intrat cu mașina într-o țeavă de gaz, riscul unei explozii fiind foarte mare, din cauza pericolului de acumulare a unei pungi de gaz. Cu toate că riscul de a se produce o tragedie a fost foarte mare, nimeni nu a fost rănit. Singurele pagube ale accidentului fiind materiale.