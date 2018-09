Un nou punct de trecere a frontierei la Satu Mare. Cerința UDMR

Pornind de la realitatea faptului că vămile cu Ungaria de pe teritoriul județului Satu mare au fost sufocate în ultima lună din cauza numărului mare de cetățeni care au intrat sau au ieșit din țară, senatorul UDMR de Satu Mare, Turos Lóránd, cere permanentizarea punctului de trecere a frontierei la Peleș. În acest sens, senatorul sătmărean a făcut o interpelare, în acest sens, adresată către prim ministrului Viorică Dăncilă.

Înaintea instalării actualului guvern, la solicitarea senatorului sătmărean, prim-ministrul Viorica Dăncilă a promis că v-a face demersurile necesare pentru permanentizarea punctului de trecere a frontierei la Peleș, care din păcate nu s-a efectuat la momentul actual.

„Trecerea frontierei spre spațiul Schengen din județul Satu Mare este un adevărat coșmar. Situația ceea mai gravă este la punctul de trecere Petea, unde timpul de aşteptare este ceea mai mare, dintre punctele de trecere spre Ungaria. Pe lângă faptul că aglomerația crează neplăceri celor care călătoresc ocazional, totodată este un adevărat coșmar pentru cei care fac naveta din localitățile de peste graniță, aflate in apropierea municipiului Satu Mare. Este vorba de sute de familii, cetăţeni români, care au locul de muncă in România și a căror copii sunt școlarizați in România”– relatează Turos Lóránd în interpelație.

„Aglomeraţia creată este insuportabilă pentru locutorii din Petea, comuna Dorolț, circulația locală se derulează extrem de greu, fiind aproape imposibilă. Rezolvarea acestei situații ar putea fi permanentizarea punctului de trecere provizoriu Peleș, comuna Lazuri, care in momentul de față este deschis doar 8 ore pe săptămână. Permanentizarea acestui punct de trecere a frontierei ar decongestiona traficul transfrontalier din Petea” – a mai adăugat senatorul UDMR.

„Vă rog respectuos și totodată cât se poate de ferm, să vă țineți de promisiunea făcută și să faceți tot posibilul pentru a permanentiza acest punct de trecere a frontierei, care ar fi în beneficiul tuturor sătmărenilor și a celor care tranzitează această frontieră” – a încheiat interpelația senatorul Turos Lóránd.