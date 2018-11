11 ani de Loga Dance School la Satu Mare

Vineri, 9 noiembrie 2018, a avut loc Gala Loga Dance School . Școala de dans a aniversat 11 ani de la înființare printr-un nou spectacol deosebit.

Spectacolul s-a tinut la Casa de Cultura a Sindicatelor, iar toate biletele cu locuri s-au vandut in urma cu trei saptamani intr-un timp record de o saptamana.

Aproximativ 100 de sportivi au urcat pe scena de la grupele de copii, juniori si adulti care danseaza la nivel de intermediari, performanta si concurs, pe langa dansurile standard si latino au prezentat mai multe dansuri de formatie.

Antrenorii Vekony Viktor & Loga Hajnalka si Fratii Vonhaz Erik & Ingrid au prezentat showuri de dansuri latino si standard.

O grupa de 14 copii de la grupa din Tasnad a prezentat un dans de formatie.

De remarcat că în cei 11 ani de la înființare , peste 4.500 de satmareni au trecut pragul scolii de dans.

In acest an scoala de dans a atins un nou record. E vorba de cele peste 150 de medalii obtinute la concursurile nationale in 2018.

In acest an la campionatul national de clase, 3 locuri de finala au obtinut sportivii satmareni, cele mai bune locuri au fost obinute de:

Loga Lorant & Szekely Andreea – Locul 3 in clasa C 19-35 ani (pereche mixta Loga Dance School & Latino Angels din Dej)

Hornyak Daniel & Nagy Julia – Locul 4 in clasa D 12-13 ani

Diousi Rafael & Tala Alexia – Locul 5 in clasa C 16-18 ani

Pentru anul 2019, scoala de dans si-a stabilit ca obiectiv calificarea cu cinci perechi în finalele Campionatului National de Clase.