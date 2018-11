Adi Rus a ajuns ţinta principală a lui Becali

Becali anunță că va întări zona fragilă din apărare cu un stoper tânăr din Liga 1. Satmareanul Adrian Rus, de la Sepsi, e favoritul steliștilor scrie gsp.ro

Patronul FCSB s-a convins de o slăbiciune asupra căreia Dică a atras atenția toată vara fără să fi fost luat în serios: echipa nu conține destui fundași centrali. Absențele și improvizațiile din ultima vreme i-au demonstrat lui Becali că e nevoie să investească în stoperi în iarna asta și a stabilit și o țintă favorită: Adrian Rus, 22 de ani, de la Sepsi.

Culmea, e vorba despre un fotbalist care nu joacă la Sfântu Gheorghe! Gigi remarca în general jucători care-i plăceau lui prin campionat, însă pe Rus nu prea a avut ocazia să-l vadă în Liga 1. Apărătorul a prins doar două partide la Sepsi, unde e rezerva cuplului Viera-Jovanovici, fundașii centrali pe care se bazează Neagoe.

În runda următoare va putea să-l evalueze mai bine Gigi pe Adrian, întrucât va lipsi Jovanovici și Rus îl va substitui pe croat ca stoper. Jucătorul dorit de roș-albaștri a fost utilizat și în etapa trecută, însă ca fundaș dreapta.

Cum a devenit interesant un fotbalist care e rezervă la Sepsi? Prestația din naționala de tineret a atras atenția, așa a devenit un jucător cu o imagine foarte bună, în ciuda statutului de rezervă pe care-l are în Covasna. Are patru selecții în formația lui Rădoi și va participa cu “tineretul” la Campionatul European de anul viitor, mai ales în cazul în care va izbuti să adune mai multe prezențe și în campionat.

Rus evoluează la Sepsi, însă drepturile asupra transferului său sunt deținute de Puskas Akademia, un club din Ungaria, un fel de Viitorul din țara vecină. Maghiarii vor în jurul a 250.000 de euro pentru stoper. “Un fundaș tânăr va semna în iarna asta, eu deja îl știu” e anunțul pe care-l face Becali. Prețul lui Adrian n-ar constitui o problemă, Gigi consumă des mult mai mulți bani pe achiziții.

Internaționalul de tineret nu ar veni nici la FCSB ca un titular cert. Bălașa și Planici plus Momcilovici, reprofilat din fundaș stânga, constituie soluțiile principale ale lui Dică pentru defensivă.

Problema pentru Becali o reprezinta oarecum si interesul manifestat pentru Adi Rus de campioana CFR Cluj Napoca. Oficialii clujeni au declarat in mai multe randuri, chiar dupa meciurile bune facute de Adi Rus la Tineret, ca si l ar dori pe satmarean in Gruia…

Lăudat de Porumboiu

Prestația lui Rus l-a transformat și pe Adrian Porumboiu într-un fan al lui. “Rus și Pașcanu vor fi titularii echipei naționale mulți ani de acum înainte! Rus e extrem de puternic, ca atacant nu mi-aș dori să-l am adversar. De la Prodan n-am mai văzut un fundaș atât de tare!”, a spus fostul arbitru pe prosport.ro.