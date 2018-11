ANALIZĂ! Guvernele PSD, ”vinovate” de dezvoltarea Sătmarului. În ce constă vina

Județul Satu Mare are un grad de independență financiară de doar 37%, conform unor analize economice făcute de cei de la analizeeconomice.ro. La acest lucru a contribuit, însă, susbtanțial și fondurile alocate județului prin finanțarea proiectelor PNDL 1 și 2. În doar doi ani, prin aceste proiecte, județului Satu Mare i-au fost alocate peste 1.346 de milioane lei.

La mijlocul clasamentului

În ceea ce privește independența financiară față de București, adică diferența dintre veniturile totale șicele realizate în regim propriu, județul Satu mare se află undeva pe la mijlocul clasamentului, adică pe locul 23. Astfel, județul Satu Mare a avut, în 2017, o pondere de 37% a veniturilor proprii la veniturile totale. Astfel, în anul respectiv, județul Satu Mare au realziat venituri de 1.136 de milioane lei, din care 417 milioane lei au reprezentat veniturile proprii, restul, de 719 milioane lei fiind fonduri alocate de București.

Potrivit celor de la analizeeconomice.ro, administraţiile locale din Capitală au gradul cel mai mare de independenţă financiară, 80% reprezintă veniturile proprii, iar primăria generală înregistra un procent de 97%. Într-un clasament oficial, urmează Ilfov, cu o pondere a veniturilor proprii în veniturile totale de 72%, Braşov – 61%, Cluj – 60%, Sibiu, Timiş şi Constanţa – 57%, Arad – 53%, Prahova şi Mureş – 50%. Practic, vorbim de judeţele dezvoltate din punct de vedere economic.

Urmează un grup de 11 judeţe cu o pondere a veniturilor proprii în veniturile totale cuprinsă între 40 şi 46%, apoi grosul judeţelor care nu au cum să se descurce cu veniturile proprii: Satu Mare, Gorj, Dâmboviţa, Harghita, Călăraşi, Buzău, Bistriţa Năsăud, Maramureş, dar şi Caraş-Severin cu un procent de 35%. Pe ultimele locuri, Vaslui – 25%, Mehedinţi şi Teleorman – 29%, Neamţ, Olt – 31%, Giurgiu, Botoşani – 325 şi Vrancea – 33%, se arată în studiu.

”Vinovate”, proiectele PNDL

”Vinovate” de această stare de fapt sunt, în mare măsură, alocările făcute de guvernele PSD judeșului nostru prn cele două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală PNDL). Astfel, în doar doi ani, guvernele României, coordonate de PSD, au alocat judeșului Satu Mare peste 1.346 milioane lei.

Astfel, în data de 10 noiembrie 2015, județului nostru i-a fost alocată suma de 720 de milioane de lei, adică aproximativ 160 milioane euro, pentru proiectele de investiții din Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

”E mare lucru când cineva recunoaște, în special în lumea care trăim, că sunt oameni care fac ceva pentru județul lor. Îi mulțumesc domnului președinte, îi mulțumesc pentru că a fost alături de mine împreună cu toți colegii din Consiliul Județean fără de care nu puteam să fim în această zi împreună să semnăm contractele, și în primul rând primarilor noștri din județul Satu Mare, cărora personal le mulțumesc pentru că au adus județul Satu Mare pe locul 2 pe țară prin promovarea acestor proiecte. Eu nu am făcut altceva decât am încercat și am reușit să rămână ziua de astăzi, după părerea mea, în istorie. Nici până acum 25 de ani nu s-a forțat nimeni să aducă atâția bani în Satu Mare și nici de azi înainte. Eu mi-aș dori să se întâmple, dar nu știu când se va întâmpla. Eu consider că mi-am făcut datoria față de cetățenii județului Satu Mare și sper din suflet ca cei care vor ști să cântărească lucrurile vor fi cetățenii județului”, spunea , la acea dată, vicepreședintele de atunci al Consiliului Județean, Mircea Govor.

Banii alocați atunci, încep să se vadă astăzi, când lucrările de reabilitare a drumurilor județene cuprinse în proiectele respective sunt finalizate unul după altul, iar infrastructura rutieră din județ începe să aratre, cât de cât, bine.

Mai recent, în data de 19 iulie, Guvernul României a alocat județului Satu Mare aproape 626 milioane de lei pentru proiectele realiate prin PNDL2. Banii urmează a fi folosiți pentru construcţia-modernizarea de creşe şi şcoli, alimentarea cu apă, reţeaua de canalizare, construcţia,amenajarea ori modernizarea drumurilor.

La un calcul simplu, în 2017, dacă excludem cele 626 de milioane lei alocați județului nostru prin PNDL 2, ar rezulta o diferență de doar 83 de milioane de lei primiți de județ de la București.

Ar fi bine de știut câți bani merg efectiv de la Satu Mare spre București, și câți se întorc cu adevărat înapoi.