CSM Satu Mare câștigă turneul 3 al Cupei României

Echipa feminina de baschet 3×3 a clubului CSM Satu Mare, formata din Adina Pop, Andreea Lazăr, Alexandra Uiuiu și Anamaria Kadar, s-a impus in al treilea turneu din “3×3 Cupa Romaniei, editia 2018-2019”, dupa ce a castigat finala disputata impotriva echipei ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, cu scorul de 21-17. In semifinalele celui de al treilea turneu al competitiei KO, intrecere organizata de Federatia Romana de Baschet si 3×3 Romania, cu sprijinul Ministerului Tineretului si Sportului si Sport Arena, echipa CSM Satu Mare, singura care a acumulat punctaj maxim, cu cinci victorii in cinci partide, s-a impus si in fata grupării CSU Oradea, cu scorul de 18-16, iar finalista ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a trecut de CS Rapid Bucuresti, cu scorul de 21-19.



În primele două turnee, de joi și vineri, fetele noastre au pierdut în sferturi în fața aceluiași adversar, Phoenix Constanța și au terminat pe locul cinci. Phoenix Constanța a câștigat primele două turnee.

Ultimul turneu din seria de patru de la Arena de Baschet s-a disputat ieri . CSM Satu Mare a dat iar peste Phoenix Constanța în sferturi, fiind depășită scor 20-15.

În afara acestor prime turnee, mai sunt programate sa se dispute alte 6 turnee (2 in decembrie 2018 si 4 in februarie 2019), iar Turneul Semifinal si Turneul Final din 3×3 Cupa Romaniei se vor desfasura in finalul lunii mai din anul viitor (25 si 26 mai 2019).

Totodata, mentionam ca a doua editie a Ligii Nationale de Baschet 3×3, feminin, va avea loc in vara anului viitor, in perioada 01 iunie – 04 august 2019, si va fi organizata de FRB si 3×3 Romania, cu sprijinul MTS si in colaborare cu partenerii de la Sport Arena. Programul competitional al LNB 3×3, feminin, editia 2019, cuprinde 10 turnee, cu mentiunea ca Turneul Final al LNB 3×3 va avea loc in perioada 3-4 august 2019.