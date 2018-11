CSM Satu Mare – Olimpia Brașov 91-56

Aseara, in sala LPS , in cadrul etapei a 7-a a LNBF, CSM Satu Mare a învins Olimpia Brasov, scor 91-56. A fost primul meci pentru spaniolul Maikel Lopez pe banca tehnica a CSM- ului si, practic, debutul sau ca tehnician in Liga Nationala din Romania. Acesta a avut performante deosebite de-a lungul carierei in Spania, Finlanda si Ungaria.

Vom reveni in editia urmatoare a GNV cu cronica meciului si declaratii.