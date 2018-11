Cupa Unirii, un nou eveniment sportiv la bazinul Select

Final de an incarcat la bazinul Select din Satu Mare. Dupa Concursul interscolar, care a adus peste 240 de elevi la bazin, la acest sfarsit de saptamana cei de la Clubul Select organizeaza o noua competitie.

“Este vorba despre Cupa Unirii, un concurs de Masters, aflat la a doua editie, la care sunt asteptati peste 100 de concurenti. Iar la eveniment si-a anuntat participarea fosta mare campioana a inotului romanesc, Carmen Bunaciu, actualmente comentatoare de specialitate la Eurosport. Si acest concurs de masters face parte din proiectul de finantare castigat la Consiliul Judetean. Dupa reusita avuta cu elevii la maratonul de inot, acum îi asteptam si pe veteranii acestui sport sa inoate alaturi de campionii nostri”, a spus organizatorul evenimentului, Tiberiu Markos.

Acesta a amintit ca, pe langa banii de la Consiliul Judetean, s-a reusit atragerea unor sponsori si spera ca mediul de afaceri din Satu Mare sa sprijine din ce in ce mai mult competitiile sportive.

”Asteptam satmarenii amatori de inot sa se inscrie si sa vina in numar mare. Avem confirmari de la iubitori de inot din mai multe orase din tara, iar hotelul Select e deja rezervat”, a completat Mircea Pop, administratorul bazei Select.

Competitia va incepe sambata, la ora 9,30, si va fi impartita in doua etape. Una, sambata, si a doua duminica pana la pranz si una de seara cu startul la ora 17,30. De altfel, Mircea Pop a tinut sa aminteasca si faptul ca de la an la an se vad roadele muncii bune depuse de antrenorii de la CSM de la sectia de inot. “Avem copii talentati iar anul acesta am depasit in premiera echipa din Baia Mare la concursul organizat la Select. Avem medalii la competitiile interne de acum, asteptam si confirmarea lor”, a spus Mircea Pop.

Asadar, satmarenii sunt asteptati sa sarbatoreasca Centenarul prin miscare si prin buna dispozitie la Complexul Select.