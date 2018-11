EROII NEAMULUI românesc nu vor pieri niciodată!

De curând a ieşit de sub tipar nr. 3(36) al revistei EROII NEAMULUI, sub semnul Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. EROII NEAMULUI este o revistă de cultură şi educaţie patriotică, apolitică şi neguvernamentală, editată trimestrial de Asociaţia Civică „Tempora” Satu Mare şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” – filiala Satu Mare , în colaborare cu Muzeul Judeţean.

În paginile revistei au fost inserate materiale istorice, care scot în evidenţă acţiunile ample dedicate Centenarului Marii Uniri, rememorări, comemorări şi argumente istorice nepieritoare. Printre alte eseuri istorice de mare profunzime, am remarcat şi pe acela scris de ing. Angela Faina, intitulat: „ Cum e posibil aşa ceva în România! Limba română trebuie cunoscută de toţi cetăţenii care trăiesc în România”. Aceeaşi autoare mai semnează un material intitulat: „ Aici, la noi, pământul este viu…”. Din acesta am selectat un fragment emoţionant: ” Aici, clipele trăite au fost de extaz şi exaltare, strălucire şi grandoare! Aici s-a săvârşit minunea, în clipa astrală a românilor : deplina libertate, în unitate cu toţi fraţii de sânge de pe pământurile vii ale neamului. Apoteoza Unirii! Dar minunea nu s-a produs fără dureri, fără lacrimi şi vărsare de sânge, fără plângere şi disperare. Am plătit-o scump, dar a meritat din plin!”. Un alt material, profund patriotic şi bine ancorat în realităţile Marii Uniri a românilor, este acela scris de Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, intitulat: ” Biserica Mărturisitoare şi Unirea. Mici adnotări pe marginea unei mari teme”, din care am selectat înţelepciunea cuprinsă într-un fragment: ” Întrucât darul libertăţii şi al unităţii naţionale, simbol al demnităţii poporului român, au fost obţinute cu multe jertfe de vieţi omeneşti şi multe eforturi spirituale şi materiale, Biserica Ortodoxă Română pomeneşte la fiecare Sfântă Liturghie „…pe toţi eroii, ostaşii şi luptătorii români, din toate timpurile şi din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori, pentru apărarea patriei şi a credinţei ortodoxe strămoşeşti, pentru libertatea şi demnitatea poporului român”.

În acest număr al revistei EROII NEAMULUI veţi putea citi şi alte eseuri istorice de referinţă, profund patriotice, scrise de: Col.(r) Voicu Şichet, preot dr. Cristian Boloş, Protopop Dumitru Roman, Av. Dan Mihai Şuta, Dr. Daniela Bălu, Dr. Viorel Câmpean, Dr. Viorel Ciubotă, Prof. Carol C. Koka, Preot Bianca Bogdana Iuga-Lucaciu,Vasile, Prof. Nicolae Pop, Prof. dr. Ovidiu T. Pop, Ing. Ec. Cristian Mareş, Drd. Marta Cordea, Ing. Daniela Ciută, Dr. ing. Luminiţa Cornelia Zugravu, Ing. Mircea Pîrlea, Pr. prof. Gheorghe-Radu Sălăgian, Prof. Ioan Corneanu şi Marius Ioan Chiorean. Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon: 0740-084131 sau pe e-mail:voicusichet@yahoo.com, www.asociatia-tempora.ro.

Dumitru Ţimerman