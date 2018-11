Liga Națiunilor / România, victorie convingătoare cu Lituania

In pofida absentei spectatorilor, nationala Romaniei a obtinut prima victorie pe teren propriu in actuala campanie din Liga Natiunilor, un 3-0 cu Lituania care ne urca pe pozitia secunda a clasamentului.

Cosmin Contra a trimis in teren o formula super ofensiva, cu doi atacanti dupa foarte mult timp in primul 11 al Romaniei, iar tricolorii au modificat rapid tabela dupa doar sapte minute.

Chipciu a patruns in careu si i-a intors pe fundasii lituanieni pe toate partile, pasandu-i apoi in 7-8 metri lui Puscas, iar jucatorul adus de la nationala de tineret a marcat cu latul primul sau gol in prima reprezentativa la doar a treia convocare.

Mare ocazie pentru Romania in minutul 14 la sutul lui Maxim care a intalnit bara, pentru ca in minutul 30 Stanciu sa-l intinda serios pe portarul lituanian cu un sut din afara careului.

Romania si-a asigurat linistea prin golul lui Keseru marcat la trei minute dupa pauza, o executie simpla din fata portii la o minge sutata de Stanciu din lateral stanga si respinsa in fata de portar.

Stanciu avea sa-si treaca si el numele pe lista marcatorilor cu o super executie din lovitura libera in minutul 66, un sut pe coltul scurt care l-a surprins pe portarul Šetkus.

Convocat in premiera la nationala mare a Romaniei, Ianis Hagi a debutat in minutul 68 fiind introdus in locul lui Keseru. Oaspetii au incheiat partida in inferioritate dupa ce Novikovas a primit al doilea cartonas galben in minutul 88.

CLASAMENT

1.Serbia 11 puncte (7-3 gola-veraj)

2.Romania 9 puncte (7-3)

3.Muntenegru 7 puncte (7-5)

4.Lituania 0 puncte (2-12)

Romania mai are de jucat in Muntenegru, in timp ce liderul Serbia va primi vizita codasei Lituania, echipa retrogradata in esalonul patru din Liga Natiunilor.

Pentru a prinde locul doi Romania are la indemana si varianta unui egal in Muntenegru, acolo unde la precedenta vizita am pierdut in preliminariile pentru Cupa Mondiala din Rusia cu Christoph Daum pe banca la capatul unui meci mo-dest.