Maikel Lopez e noul antrenor principal de la CSM Satu Mare

Înfrângerea la 39 de puncte din derby-ul cu Sepsi nu a picat tocmai bine în tabăra vicecampioanei. Iar oficialii CSM Satu Mare au decis că pentru a avea șanse reale la câștigarea trofeului intern mult visat e nevoie de un antrenor principal cu experiență.

Astfel după mai multe negocieri și căutări s-a ajuns la varianta MAIKEL LOPEZ, un antrenor spaniol cu rezultate deosebite în primele ligi din Spania, Finlanda și Ungaria. Maikel Lopez va fi ajutat de Octavian Boian –secund și Arnold Anzik –preparator fizic.

Spaniolul va debuta ca principal la CSM Satu Mare pe 28 noiembrie în meciul de pe teren propriu cu Olimpia Brașov.

A luat Cupa Ungariei cu Miskolc

Cariera lui se leagă de echipele Gran Canaria și DVTK Miskolc.

Din 2002 până în 2008 a fost antrenor la Gran Canaria , echipă cu care a avut rezultate excelente atât în prima ligă din Spania cât și în FIBA Europe Cup. Încă din primul sezon ca principal a ajuns cu echipa în semifinalele Cupei Spaniei și în 16-imile FIBA CUP.

Din 2009 pâna în 2011 a devenit antrenorul principal al echipei masculine Torpan Pojat din Finlanda, cu care a ajuns in finala Ligii si a Cupei Finlandei.

În 2011 s-a intors la Gran Canaria, a terminat campionatul pe locul 6, si a ajuns până in sferturile FIBA EUROPE CUP.

În 2013, Islas Canarias au avut parte de un sezon uimitor, pe care l-a terminat pe locul 2, la egalitate cu Rivas Ecopolis.

În decembrie 2013, a acceptat oferta celor de la DVTK Miskolc si a terminat pe primul loc în sezonul regulat în prima ligă feminină din Ungaria. Cu o echipa care era pe locul 7 în momentul în care a preluat-o. Dupa acest sezon a mai semnat pe 3 ani cu Miskolc iar în 2014 a dus echipa in finala Cupei si a Ligii din Ungaria. In 2015 a castigat Cupa Ungariei cu DVTK Miskolc si a avut operformanță remarcabilă in FIBA CUP.Echipa a obținut 10 victorii din 10 pana in sferturile de finala, cand a fost elimitata de Basket Landes.

In 2017 a semnat din nou cu Gran Canaria. Iar din aceasta săptamana va antrena pentru prima oara in Romania, la CSM SATU MARE. Bun venit, Maikel Lopez!