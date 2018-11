Marius Iepure și povestea lui impresionantă

Sătmăreanul Marius Iepure are o carieră impresionantă în dans și de ani buni prestațiile sale, alături de partenera de dans si viață, Ottlile, sunt extreme de appreciate în Europa.

Povestea lui a ajuns recent și în presa germană iar comunitatea românească din Germania e foarte mândră de dansatorul nostru. Iar săptămâna aceasta Ziaurulromânesc.de i-a dedicate un amplu material sătmăreanului plecat de la ROYAL DANCE CLUB SATU MARE.

Marius Iepure a plecat la 19 ani din România pentru a-şi împlini visul de a deveni dansator, în Germania. Acum este instructor de dans şi arbitru de dans sportiv, la cel mai înalt nivel în Germania şi prezent la cele mai mari show-uri TV şi turnee de dans din Regatul Unit. Drumul până la performanță a fost plin de neprevăzut, a povestit Marius Iepure pentru Adevărul.

Provine din Satu Mare, orașul în care a învățat să danseze, la un club de dans sportiv, în 2004. După ce și-a dat seama că aceasta este vocația sa, câștigând câteva concursuri în țară, la 19 ani s-a mutat în Germania pentru a face dans de performanţă.

„Cariera de dansator profesionist am completat-o, de-a lungul timpului, cu cea de antrenor, momentan cu cel mai înalt grad de antrenor din Germania. Am trecut în ultimii 5 ani, după 2 ani la show-ul de televiziune ‘Lets dance’, un fel de „Dansez pentru tine” din Germania, la show-uri în teatre, prin tot Regatul Unit. Show-urile le dansez alături de soţia şi partenera mea, Otlile Mabuse. Ea, la rândul ei a plecat din Africa de Sud în Germania, pentru a-şi îndeplini visul de a deveni una dintre cele mai bune dansatoare din lume. Şi am reuşit împreună să fim medaliaţi cu bronz la Campionatele Mondiale de Profesionişti, la show-uri Latino şi Vice-campioni Europeni la aceeaşi categorie.”

Marius și Ottlile uniți prin dans

Și-a cunoscut soția prin sora ei, Motsi Mabuse, dublă- campioană a Germaniei şi membră în juriul emisiunii „Lets dance” din Germania. „În vara lui 2012 amândoi căutând un partener de dans, am avut o probă în Frankfurt. Ne-am îndrăgostit de la început şi ne-a făcut foarte multă plăcere să dansăm împreuna. Aşa că am început să dansăm împreună reprezentând Germania. Oti provenind dintr-un continent, o ţara şi o familie de dansatori, a avut o altfel de evoluţie în cariera ei, care i-a permis să fie de 8 ori campioana Africii de Sud. La fel şi cele 2 surori ale ei sunt şi ele multiple campioane naţionale.”, mai povesteşte dansatorul.

În prezent Marius şi soţia lui sunt stabiliţi în Anglia, acolo unde participă la un turneu de dans care se desfăşoară în 60 de teatre din tot Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei, dar şi la emisiuni televizate, în special la BBC.

„Dansul are extrem de multe beneficii. Cele mai importante sunt bucuria de a te mişca şi socializarea. În primul rând fiecare dansează pentru el şi ar trebui să vă fie indiferent de ceea ce gândesc ceilalţi”, a spus artistul.

Marius și Ottlile au rămas extrem de atașați de Satu Mare. Marius vine foerte des să-și viziteze familia dar și pentru a mai conduce antrenamente sau chiar cantonamente cu noua generație de dansatori de la ROYAL.