Oana Bozga-Pintea: “Pot spune cu mâna pe inimă că am tot ce și-ar putea dori un om!”

Talentata interpretă de muzică populară Oana Bozga Pintea a vorbit, în cadrul unui interviu acordat Gazetei de Nord-Vest, despre ea, despre planurile sale dar și despre cum a ajuns să fie apreciată de public. În cele ce urmează, o lăsăm pe Oana să se destăinuie pentru cititorii GNV.

Oana, poveștește-ne câteva lucruri despre tine, prezintă-te sătmărenilor, care poate nu au avut șansa să te cunoască…

Nu știu cu ce să încep, pentru că nu îmi place să vorbesc despre mine. Întotdeauna spun că cel mai bine mă descriu cântecele mele.

De unde pasiunea pentru muzică?

Această pasiune și drag pentru muzică și mai ales pentru folclor s-a născut cu siguranța odată cu mine. Îmi place să spun că am crescut cu folclorul în sânge și cu Dumnezeu în inimă.

Cât de complicat a fost drumul tău în muzică până la ora actuală, ce sacrificii ai fost nevoită să faci?

Nimic nu e ușor pe lumea asta, iar începutul în orice domeniu este greu. Chiar dacă de multe ori mi-am sacrificat timpul liber pentru a mă dărui publicului prin cântec, făcând ceea ce îmi place a fost oarecum totul mai ușor. Mi-a fost greu începând de la îmbrăcarea costumului popular, legarea baticului și așa mai departe, până la a mă obișnui cu ideea că eu chiar am pornit serios pe acest drum și oricât de greu ar fi nu am voie să mă opresc.

Recent ai lansat un album, povestește-ne despre el și despre lansare care a fost într-un mare fel.

Da, aşa este. În 2012 am lansat tot la Cluj primul album, “Singură’s Doamne pe lume”, iar acum, după 6 ani, am lansat acest album plin de viață, euforie, dor și tot ce simte un om în anii tinereții. Dumnezeu mi-a dat un spectacol exact aşa cum spune şi cântecul meu “După suflet să am trai/Că de altele n-am bai”. Asta am simţit şi eu în 6 noiembrie, pe scena Teatrului Naţional din Cluj-Napoca, oraşul în care m-am născut, în momentul în care a început, dar mai ales la finalul spectacolului meu “TINEREŢE”. Am simţit că am fost răsplătită pentru toată munca şi dăruirea cu care slujesc cântecul popular românesc de câţiva ani buni şi frumoşi încoace.

Dacă ar fi să mulțumești unei singure persoane care a pus cea mai importantă cărămidă în cariera ta, cine ar fi ea?

Foarte grea întrebare. Dacă e vorba doar de una singură, aș prefera să-i mulțumesc lui Dumnezeu că m-a trimis pe lumea asta să cânt, trimițându-mi în cale o mamă minunată care m-a adus pe lume într-un ceas binecuvântat, apoi pentru tatăl meu de la care am moștenit dragostea pentru folclor și nu în ultimul rând unui mare om, care astăzi îmi este naș și care mi-a dat ocazia să zbor în aceasta lume a cântecului.

Care îți este cea mai dragă melodie de pe noul album?

Toate cântecele îmi sunt foarte dragi, pentru că majoritatea au izvorât din sufletul meu, deci sunt trăirile mele puse în palma celor care vor asculta acest album. Cea mai dragă, sufletește vorbind, este cântecul care a luat naștere odată cu bucuria mea de a fi mamă și anume “Când dai viață, din viață”. Bineînțeles, cântecul care poartă și titlul albumului este cel mai euforic și mai efervescent, dacă îl pot numi așa, și mai în glumă, mai în serios, mi-aș dori să fiu sănătoasă și să îl pot cânta și la 80 de ani.

Recent te-ai întors dint-un turneu în America. Povestește-ne cum e acolo, cum ai fost primită, unde ai cântat?

În America am întâlnit oameni minunați, români extraordinari care trăiesc departe de țară, dar care și-au făcut un rost în această țară extraordinară pe care am avut ocazia să o descopăr și care e de neimaginat. Cântecul românesc răsună altfel acolo. E plin de patos și de dor. Eu am ajuns în America la invitația primită din partea Irinei și a lui Garofaș Milici, o familie de români faini, care au înființat Grupul de dansuri “Bucovina” din Atlanta și care își doresc să reînvie în inimile românilor de acolo dragostea pentru folclorul autentic. Le mulțumesc pentru asta și pentru tot!

Ce te-a impresionat cel mai tare, ce ți-a plăcut cel mai mult?

Am văzut multe, iar dacă e să-ţi răspund prin prisma ochiului, m-a impresionat foarte mult orașul Cleveland. Am găsit acolo o fărâmă de liniște și tot ce mi-a trebuit să îmi încarc bateriile. Dacă e să o luăm pe cealaltă parte, mi-a plăcut cel mai mult să văd ce oameni veseli sunt americanii și că românașii noștri de aici s-au “americanizat” și trăiesc frumos și bine în America. Mă bucur din toată inima pentru ei și chiar a fost o mare bucurie pentru mine să întâlnesc chiar și oșeni care mi-au spus chiar așa: “Să ne duci vestea că o ducem bine aici!”.

Cum este viața ta dincolo de scenă?

Viața mea este colorată. Am cele mai frumoase meserii din lume. Sunt dăruită soțului, copilașului și publicului meu drag. În afara scenei încerc să fiu cât mai mult cu familia mea. Timpul este foarte prețios pentru mine și îmi place să mi-l petrec cât mai eficient. Mă plimb, fac sport în ultima vreme, vizitez oamenii dragi și toate astea fiind nedespărțită de băiețelul meu Rafael. Soțul meu are programul destul de încărcat, iar eu fiind mai liberă în timpul săptămânii profit din plin de asta.

Care este cel mai mare vis al tău?

Toata viața mea e un vis. Pot spune cu mâna pe inimă că am tot ce și-ar putea dori un om. Iar dacă e să îmi mai doresc ceva, e să mai am doi copii dacă e și voia Lui Dumnezeu, bineînţeles. În rest, sănătate!

Păstrezi legătura cu interpreții din Satu Mare?

Satu Mare cu toți prietenii mei de acolo va rămâne pentru mine un episod frumos din viața mea. Acolo am locuit 13 ani, acolo am absolvit liceul și de acolo am pornit pe drumul cântecului, debutând ca membră a Ansamblului Folcloric “Cununița”. Țin legătura și păstrez prietenii frumoase cu cei care simt că se bucură sincer pentru mine. Eu sunt un om simplu și natural. Nu pot fi altfel. Asta aștept și de la oamenii din jurul meu.

Cât de dragi îți sunt costumele populare și câte deții?

Cele mai de preț obiecte vestimentare din garderoba mea sunt costumele populare. Nu știu să îți spun un număr pentru că am foarte multe. Am costumul popular al străbunicii mele cu care a fost mireasă și pe care l-am purtat și eu în ziua nunții mele tradiționale. Sunt cea mai bogată că le am și le iubesc din toată inima.



Draga mea Raluca, îți mulțumesc pentru acest interviu cu întrebări foarte frumos conturate. Să știi că, astfel, am avut senzația că vorbesc cu sătmărenii mei dragi. Pe această cale le transmit tuturor gândurile mele bune și le doresc bucurii nenumărate prin cântecul meu și prin frumusețea folclorului nostru românesc!

Raluca Jofi