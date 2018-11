Oșenii s-au unit cu maramureșenii în drum spre Alba Iulia

Peste 100 de maramureșeni și oșeni au pornit cu căruțele spre Alba Iulia, pentru a reface Drumul Unirii. Îmbrăcați în straie populare, oamenii au pornit călare și în căruțe pe drumul înaintașilor noștri, care în urmă cu 100 de ani au înfăptuit Marea Unire. Căruţele au fost umplute cu provizii atât pentru oameni, cât şi pentru animale, exact ca acum 100 de ani. Drumul parcurs are aproximativ 300 de kilometri, dar maramureșenii își propun să îl încheie de 1 Decembrie, la Alba Iulia, scrie alba24.ro. ”Oameni ca și ei au înfăptuit Unirea, oameni ca și ei duc mai departe spiritul care ne-a unit sub tricolor pe vecie. Prin ei și spiritul care îi animă, fiecare român, din toată lumea, va fi de 1 Decembrie la Alba Iulia! M-am alăturat lor la Dej, unde am avut parte de o primire istorică și emoționantă”, a scris primarul municipiului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, pe pagina sa de Facebook.