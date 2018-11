Proiectul “ERASMUS+”, cu spanioli, turci şi bulgari la Liceul “Nicolae Steinhardt”

Da! De la înfiinţarea sa, Liceul ortodox român “Nicolae Steinhardt” din Satu Mare, prin toată fiinţa sa, rămâne îndrăgostit incorigibil de verbul limbii române. De-a lungul anilor a adunat experienţă bogată şi s-a afirmat pe toate planurile, chiar crescând la numărul de elevi, existând azi acolo 620 de copii, de la grădiniţă şi până la cei de clasa a XII-a. A crescut numeric şi numărul de cadre didactice, dar şi calitatea acestora. Mă gândeam că Primăria şi consilierii locali vor dispune ca Şcoala nr. 5 să fie utilizată ca spaţiu pentru acest liceu vocaţional, unic în judeţ, şi unul din puţinele pe ţară! Dar, la noi, când e vorba de un lucru bun trebuie să apară acest “dar…”. Ce greu se mai fac oamenii – oameni! Acest minunat liceu ortodox a trăit momente de mare sărbătoare, încât ziua de 13 noiembrie nu va fi uitată de masa de elevi şi dascăli, de invitaţii din Satu Mare şi cei din Bulgaria, Turcia şi Spania, adică elevii şi dascălii angrenaţi în desfăşurarea uneia din sesiunile de întâlniri în cadrul proiectului ERASMUS+ “Democracy lessons: Let`s debate like in the Europe Parliament”, proiect numărul 2017 -1 – ROO1 – KA219 -03735. Toate acţiunile cuprinse într-un bogat program s-au desfăşurat cu binecuvântarea PS Iustin şi a PS Timotei Sătmăreanul.

Musafirii, exact după program, la ora 9.00 au coborât din maşini în faţa bisericii din incinta şcolii şi au păşit pe covorul roşu, pentru înalţi oaspeţi, fiind primiţi cu aplauze şi cu Imnul de Stat şi cel al U.E., după care directorul liceului, părintele Gabriel Groza, cu emoţii fireşti, le-a dorit elevilor, directorilor şi dascălilor străini un călduros “Bun venit!”.

Spusele lui au fost traduse impecabil de profesoara liceului, ca şi cuvântul de bună primire rostit de dna. Doina Feher, viceprimarul municipiului Satu Mare. În spusele sale, dna. viceprimar n-a uitat să promită că în ziua următoare toţi musafirii vor fi primiţi la o activitate deosebită în sediul Primăriei. Va fi un frumos schimb de experienţă care va rămâne întipărit în mintea tuturor! Slujba de mulţumire s-a realizat în biserică, lucru ce a creat multă admiraţie şi mulţumire pentru invitaţii străini, mai ales când au auzit interpretarea cântecelor religioase făcută de un minunat cor al liceului. Au urmat prezentările individuale din sala profesorală, frumos aranjată, aşa cum îi stă bine la un astfel de liceu. S-au spus cuvinte frumoase, iar musafirii s-au prezentat pe rând, utilizând limba engleză. Directorul Gabriel Groza s-a prezentat admirabil, întocmai cum trebuie să se prezinte un preot- director, cu largheţe, cuvinte frumoase şi cu mult bun-simţ, care-l caracterizează. Au fost înmânate frumoase mape realizate sub auspiciile Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, cu trei icoane importante: Sf. Arh. Mihail şi Gavril (ocrotitorii tuturor ţinuturilor din NV României), Sf. Apostol Andrei (încreştinătorul românilor şi Ocrotitorul României) şi Părintele Nicolae Steinhardt. În mapă există “Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 18 noiembrie / 1 Decembrie 1918.

S-a trecut la activităţile organizate pe clase, temeinic pregătite. La o grupă de grădiniţă, copii în portul popular, pe grupe, executau sub îndrumarea educatoarelor şi elevelor de la Pedagogic, activităţi culinare. La o clasă a IV-a am descoperit copii care au participat, cu mare succes, la concursuri naţionale. Un recitator minunat care a interpretat “Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie” de M. Eminescu, iar un băieţel şi o fetiţă au interpretat admirabil cântece populare. Ce frumos le stă copiilor în uniforma şcolară! Activităţile au fost multe, frumoase, interesante şi apreciate de musafiri, având, cu siguranţă, de învăţat! Aici cântecul şi prietenia ajung, cu siguranţă, la lumină, fiind activităţi pentru veşnicia zilei. Eu cred în comunicarea faptelor frumoase realizate de oameni frumoşi! Aceştia au ceva de spus, de transmis. N-au uitat de vizita lor la Parlamentul European, unde dl. Ioan Mircea Paşcu le-a fost de mare ajutor. Îi mulţumim şi noi!

Aici, la acest liceu, în numele unei umanităţi înţelese cu generoasă largheţe, gândurile s-au unit, iar privirile s-au intersectat şi, în final, directorul Groza a putut să le spună tuturor “mulţumesc!”, pornit din adâncul fiinţei sale, un om ce s-a dovedit şi de această dată un bun organizator! Felicitări colectivului de la acest liceu!

Teodor Curpaş