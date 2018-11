Remiza nu-i prea ajută pe tricolori… doar VICTORIA contează

Muntenegru – România, azi, 20 noiembrie 2018, 21:45, este ultimul meci pe care jucătorii antrenaţi de Cosmin Contra îl vor disputa în Liga Naţiunilor, competiţie aflată la prima ediţie.

În acest moment România este pe locul secund, după Serbia. Şi doar un concurs de rezultate ne-ar permită să câştigăm grupa a 4-a din Liga C, din care facem parte alături de cele două naţionale amintite mai sus şi de Lituania. Internaţionalii români au ajuns duminică după-amiază la Podgorica. Sâmbătă seară, România-Lituania 3-0, în cel mai bun joc al nostru în actuala competiţie.

Cu un meci înaintea încheierii grupei, naţionala României este pe locul secund, cu 9 puncte, iar Serbia are 11 puncte, în timp ce Muntenegru are 7. Lituania nu are niciun punct din 5 meciuri.

România-Muntenegru si Lituania-Serbia se vor disputa de la aceeaşi oră, 21:45.

Mizele acestor meciuri pentru noi sunt păstrarea unei şanse în plus de calificare la Euro 2020 şi prinderea unei urne mai bune, adică a 3-a, pentru tragerea la sorţi a Euro 2020.

În mod normal, primele clasate în Liga Naţiunilor participă la barajele pentru calificarea la Euro 2020. Acele meciuri se vor disputa după finalul calificărilor obişnuite pentru Campionatul European. Dacă Serbia îşi va câştiga dreptul de a merge la Euro 2020 în preliminarii, atunci noi vom merge la baraj.

De asemenea, pentru a prinde urna a 3-a a tragerii la sorţi a preliminariilor Euro 2020, calificări care vor începe în primăvară, ar trebui să fim cel mai bun loc 2 din Liga C, în condiţiile în care e puţin probabil ca sârbii să piardă la echipa care nu a luat niciun punct în 5 meciuri, ca să urcăm noi pe locul 1.