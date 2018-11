Royal Dance Club, pe podium la Șomcuta Mare

Royal Dance Club Satu Mare a participat sâmbătă, 11 noiembrie, la Șomcuta Mare la concursul zonal de dans sportiv Cupa SHALL WE DANCE

A fost prima ediție, una reușită pentru competiția de la Șomcuta Mare, iar dansatorii de la Royal Dance au obtinut o medalie de argint si una de bronz si în plus patru perechi s-au calificat in finalele concursului.



La concursul zonal de dans sportiv au participat peste 150 de perechi din tara, iar Ignat Ovidiu a fost invitat ca arbitru la aceasta competitie.

Perechile de la Royal Dance Club au avut o evolutie foarte buna la aceasta competitie sportiva, obtinand urmatoarele rezultate la diferite categorii de varsta si clasa:

Kuki Roland – Kuki Vivien locul 3 Clasa E 10-11 ani

Mureșan Mario – Borhidan Alesia locul 2 Precompetitional 2 dansuri si locul 4 la Precompetitional 3 dansuri 10-11 ani

Urda Andrei – Torok Sara locul 4 Debutanti Cha Cha si locul 5 Debutanti Vals Lent 4-7 ani

Bodnar Aron – Bodnar Sabina locul 5 Precompetitional 3 dansuri 8-9 ani

Pallai Jozsef – Ghiran Ariana locul 7 Debutanti Cha Cha 10-11 ani

Ciobanu Ana – locul 5 Fete Solo Debutante 8-9 ani

Meritul aparține atât sportivilor, cât și antrenorilor Ovidiu Ignat, Varga Otto și Ma-rius Iepure.