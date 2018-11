Toader, prima reacţie după publicarea raportului MCV: Are iz politic, multe interese şi foloseşte standarde duble / Ce spune despre contestarea documentului

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, că în opinia sa, raportul MCV are iz politic, are multe interese şi că foloseşte standarde duble, raportându-se la „obiective mobile mişcătoare”.

„Raportul, în opinia mea, şi îmi pare rău să spun, de când sunt ministru, nu am lipsit de la nicio dezbatere. Toate explicaţiile pentru cele 12 recomandări au trecut prin filtru de la Ministrul Justiţiei. De data aceasta, tind să cred că raportul are iz politic, are multe interese. Raportul foloseşte standarde duble şi se raportează la obiective mobile mişcătoare”, a declarat Tudorel Toader.

Toader a mai subliniat că e verificată fiecare recomandare din raport.

„Noi ne uităm la fiecare recomandare în parte. Îi dăm vocaţia juridică pe care recomandarea o are. Să nu vă imaginaţi că o recomandare poate să aibă putere juridică peste legea naţională. (…) Le evaluăm, le luăm în considerare, le respectăm pentru această grilă, pentru că eu personal, nu ca ministru, ca jurist, am mari semne de întrebare să ni se spună în MCV: suspendaţi procedura de revocare, să ni se spună opriţi procesul de legiferare. Este cam mult şi iese din tiparul MCV”, a mai spus Toader.

Precizările vin după ce Comisia Europeană a anunţat că adoptarea legilor justiţiei şi presiunile asupra independenţei sistemului judiciar, în special asupra DNA, au generat dubii privind ireversibilitatea progreselor înregistrate de România. În raportul MCV se recomandă suspendarea procedurilor în cazul procurorilor de rang înalt.

În ultimele 12 luni, România a luat anumite măsuri pentru implementarea recomandărilor formulate de Comisia Europeană în ianuarie 2017. “Cu toate acestea, raportul de evaluare din ianuarie 2017 a fost permanent condiţionat de evitarea măsurilor negative care pot genera dubii asupra progreselor înregistrate în ultimii zece ani. Intrarea în vigoare a legilor justiţiei, presiunile asupra independenţei justiţiei în general, în special asupra Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), şi alte măsuri care subminează combaterea corupţiei au generat regrese ori semne de întrebare privind ireversibilitatea progreselor (…)”, se arată în raportul elaborat de Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV).

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, că nu a discutat cu nimeni în privinţa contestării raportului MCV la CJUE şi că, după ce va vedea motivele acestui demers, va reprezenta Guvernul dacă va mai fi ministru la acel moment.

„Cu mine personal nu a vorbit nimeni despre posibilitatea contestării, deşi am auzit că s-a spus că ministrul Justiţiei a refuzat. Repet, cu mine nu a vorbit nimeni pe acest subiect. Dacă voi fi întrebat voi răspunde. (…) Întâi să vedem dacă, să vedem motivele, şi dacă voi eu ministru la momentul acela voi reprezenta”, a declarat ministrul Tudorel Toader.

Precizările vin după ce deputatul PSD Florin Iordache a declarat, miercuri, că Guvernul poate contesta MCV la Curtea de Justiţie a UE. Deputatul PSD a adăugat că Parlamentul şi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader vor analiza asupra argumentelor juridice şi politice din raportul prezentat de Comisia Europeană.

La rândul său, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, miercuri, că raportul MCV nu poate fi contestat la Curtea de Justiţie a UE, însă ceea ce poate fi contestat este Mecanismul în întregime.

Nicolicea a declarat miercuri că vor fi luate în considerare recomandările din raportul MCV, însă va fi pus în aplicare doar ceea ce este posibil. Acesta a adăugat că de la instituirea MCV, României i-au fost solicitate şi lucruri imposibile.

În România, adoptarea legilor justiţiei şi presiunile asupra independenţei sistemului judiciar, în special asupra DNA, au generat dubii privind ireversibilitatea progreselor înregistrate de ţara noastră, a anunţat Comisia Europeană, recomandând în MCV suspendarea procedurilor în cazul procurorilor de rang înalt.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat că recomandările din raportul MCV nu sunt obligatorii, aşa cum s-a vehiculat, însă sunt obligatorii standardele europene şi procesul ireversibil de legiferare. Toader a mai subliniat că fiecare recomandare are rolul său.

„Semantica spune că recomandarea nu e obligatorie. Ce este obligatoriu şi m-aş bucura dacă aţi reţine – faptul că sunt obligatorii standardele europene. E obligatoriu procesul ireversibil de legiferare. N-aş vrea să răspund întrebărilor nepotrivite. De aceea nu am ieşit public. (…) Toate recomandările au rolul lor”, a declarat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

