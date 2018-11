Turneu de fotbal caritabil la Satu Mare: “Cupa Prieteniei”

Un turneu caritabil de fotbal se va desfășura la Satu Mare. Competitia va avea loc in data de 24 noiembrie, la Şcoală Gimnazială „Bălcescu Petőfi” Satu Mare, sala de sport sau terenul sintetic (in functie de conditiile meteorologice).

Premii: cel mai bun portar al turneului va primii tricoul Echipei Nationale a Romaniei, Ciprian Tatarusanu, Euro 2016. Golgheterul turneului va intra in posesia tricoului Echipei Nationale a Romaniei Nicusor Stanciu, cu autograf. In cadrul turneului va avea loc si un concurs de “Lovituri Libere”, unde premiul cel mare este tricoul lui Vînă Ionuț de la F.C. Viitorul, iar echipa celui care va castiga turneul de lovituri libere va primii 10 halbe de bere si pizza,servite de un local din orasul nostru. Aceleasi premii vor fi si pentru echipa castigatoare plus cupe si medalii.



O echipa este formata din 5+1 jucatori si optional maxim 4 rezerve. Taxa de participare consta intr-o donatie de minim 100 de ron. Toti banii stransi in urma evenimentului sunt pentru Asociația Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului Satu Mare.



Inscrierile se fac pana la data de 23 noiembrie, printr-un e-mail cu numele echipei la adresa competitiecaritabila@gmail.com.

La sfarsitul acestei luni vom avea online si o licitatie caitabila unde vor fi scoase spre vanzare obiecte primite de la artisti si sportivi de renume, precum: Tricoul lui Forin Gardos de la Universitatea Craiova, tricoul lui Radu Stefan de la S.S. Lazio, manusi MMA semnate de campionul RXF Ciprian Maris, un tricou de la F.C Botosani si multe altele. Va multumim.