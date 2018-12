A mai căzut o stea – din multe ale “Olimpiei”!

Când l-am adus, întâmplător, pe SMARANDACHE FIRU VIOREL, de la “STEAUA” Bucureşti la “OLIMPIA” Satu Mare, nu eram sigur cum va fi primit în lot, cum se va acomoda cu echipa, cu antrenorii, cu publicul de aici şi… de ce nu, cu mine!

Spuneam că l-am adus întâmplător şi… aşa a fost, o simplă întâmplare. Am fost la Federaţie, am discutat două ore cu preşedintele, marele om de fotbal Ştefan Kovacs, şi, având timp până la plecarea avionului, m-am oprit la “Capşa” să beau o cafea. Trece pe lângă masa mea Firu şi mă salută cu deosebit respect. Mă ridic, dau mâna cu el şi-l îmbrăţişez spunându-i: “Sunt bucuros că dau mâna cu un adevărat fotbalist!”. Firu rămâne puţin nedumerit şi mă întreabă: “Vorbiţi serios sau… o faceţi doar aşa?” L-am invitat la o cafea şi l-am servit cu 4 mici şi cu cartofi pai. Între timp am discutat despre el, despre pregătire, despre familia lui, ştiind că el vine de la “U” Craiova şi a rămas surprins de curiozităţile mele, spunând că la echipele unde a jucat nu l-a mai întrebat aşa ceva niciunul dintre şefii clubului! I-am spus că, poate, erau ocupaţi, dar fiecare şef de club ştie totul despre jucători. S-a confesat spunându-mi: “Aiurea! Habar n-au de familie!”.

Brusc, i-am propus să vină la Satu Mare, să joace la “Olimpia”! Să vină cu familia, iar soţia sa va avea serviciu pe măsură. Era din Constanţa şi era profesoară de limba franceză, iar băiatul avea doar câţiva anişori. Firu mi-a spus că şi-ar pierde gradul militar, fiind locotenent, cu şanse de creştere în grad. Am aflat de veniturile lui şi i-am promis un serviciu care va compensa pierderile, nemaifiind ofiţer. Sigur, m-am gândit ce director de întreprindere mă va ajuta să-l încadrez pe un post bun şi… fără să fie prezent la locul de muncă. N-am avut timp să discut chiar multe cu Firu şi a fost amabil, conducându-mă la avion. La despărţire, în aeroport, am scos o hârtie şi i-am dat-o să o semneze, ca siguranţă în preocupările mele pentru locuinţă, serviciu lui şi soţiei. Firu mi-a semnat acordul în alb şi mi-a spus: “M-aş bucura să joc în echipă cu ungurii aceia buni: Keizer, Helvei, Bathori, Knoblau şi alţii”. M-a surprins că ştia bine echipa. Am avut noroc cu ing. Puşcaş Vasile şi cu directorul general de la “Unio” V. Cădar, oameni de excepţie, care au ajutat clubul cât toate întreprinderile la un loc. De fapt, V. Puşcaş a devenit vicepreşedintele clubului, fiind inginer şef şi apoi şeful producţiei la o întreprindere cu peste 11.000 de muncitori. I-am pregătit un apartament într-un bloc nou, lângă fabrica de pâine, l-am mobilat cu directorul de la IPL. L-am angajat la echipa d-lui Ţinca, acolo fiind şi Bigan şi Naom. Erau pontaţi cu multe ore suplimentare, chiar sâmbăta şi erau trecuţi lună de lună la prime. La un ceas de liberă discuţie, Firu mi-a mulţumit pentru serviciul soţiei, translatoare la “Unio”, cu un salariu mai mult decât onorabil. L-am mutat pe Firu la mina Turţ, directorul fiind înţelegător şi i-a oferit un salariu cu mult mai mare. Şi-a găsit linia de orizont a existenţei unui fotbalist, care avea venituri mai mari ca primul secretar al judeţului. S-a integrat de minune şi în primii 3 ani n-a fost invitat la Comisia de disciplină. Era fotbalist bun, zdravăn, bine pregătit, iar mingea nu avea secrete faţă de el. Nu era fricos, iar în meciurile din deplasare dădea tonul la luptă, avea mereu tonul unui învingător. Culmea, era glumeţ, se pregătea bine, avea condiţie fizică bună şi-şi îndeplinea misiunea în teren, atrăgând multe aplauze la fazele în care era implicat. Şi-a adjudecat mereu un spaţiu mai mare în teren, câştigându-şi o modestie seniorială, cu multă originalitate în joc, puţin nefirească, dar atât de utilă! A acordat mereu credit raţionalismului şi eticii cristalizate în spiritul respectului purtat în teren colegilor şi adversarilor. A creat o lume concretă prin felul lui de a fi. L-am ajutat să termine 10 clase, iar restul din echipă au făcut liceul, şcoli postliceale sau de maiştri, lucru care le-a fost de folos după ce “şi-au pus ghetele în cui”! Mi-au mulţumit pe rând Iancu, Haralambie, Keizer, Helvei, Both şi… aproape toţi cei care n-au uitat. După 5 ani de slujire la “Olimpia”, Firu Smarandache a mai trecut pe la Buzău şi în final a lucrat în Bucureşti. Am mai ţinut legătura cu el şi cu alţi jucători ai mei. Naom, în drum spre Bucureşti, din tren m-a sunat şi mi-a dat vestea atât de tristă despre moartea lui SMARANDACHE FIRU VIOREL. Cei rămaşi în viaţă, ne unim într-un gând de aleasă pioşenie şi transmitem familiei condoleanţe! Ne-a mişcat pe toţi cei care am format lotul unei “Olimpii” cum a fost şi nu va fi în curând! Vi-i amintesc, spre a nu fi uitaţi, căci viaţa aceasta se grăbeşte să-şi ia “la revedere!”: Bathori I şi II, Pusztai, Feher, Haralambie, Szabo, Matei, Bigan, Naom, Popa, Popescu, Bocşa, Knoblau, Borota, Marcu, Gherine, Iancu, Haţeganu, Mureşan, Bereş, Pataki, Pop, Goia, Ghencian, Bolba, Helvei, Keizer, Bereţki, Pinter, Both, Sabou, Smarandache. Antrenori: Gh. Staicu şi Ştefan Czako. Au trecut la cele veşnice mulţi şi-i mare păcat: portarul Bathori, Pusztai, Feher, Bocşa, Borota, Marcu, Helvei, Both şi, recent, Smarandache (Să le fie ţărâna uşoară, iar Dumnezeu să-i odihnească în Pacea Sa!). Cred că se va oferi un sponsor, care i-a iubit şi vom realiza un simbol în parcul din faţa “Daciei”, luminat, cu pozele echipei de aur care a jucat în 1979 în finala Cupei României. Deşi n-a fost sătmărean, Smarandache s-a comportat ca un localnic cu adânci trăiri! Nu-l vom uita nicicând! Eroii nu mor!

Teodor Curpaş