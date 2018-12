Ca un bou… pe zebră!

Parcare pe Ștefan cel Mare, ieri la ora 11:00… a coborât din mașină și a intrat la Librărie. Și două minute a stat acolo… În vremea aceea mașina personală a staționat, bineînțeles cu avariile pornite, pe trecerea de pietoni… Am zice că e noul model de Citroen… Zebra… Cu șofer bun de pus la un colț tot cu animale în titlu… Ai parcat ca un bou…pe zebră!

Dar strada Ștefan cel Mare parcă are lipici la astfel de specimene… Ce să mai spunem de zona farmaciei non stop… Unde parcă toți devin brusc bolnavi și trebuie să oprească chiar în fața ușii… Tot pe modelul avariilor pornite… Aviz polițiștilor locali!