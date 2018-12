Colindătorii Asociaţiei socio-culturale ŢARA OAŞULUI i-au colindat pe beneficiarii Centrului de Servicii Sociale SFÂNTUL GHEORGHE din Românaşi

Cu mare bucurie creştinească în suflete, un grup de colindători ai Asociaţiei socio-culturale ŢARA OAŞULUI, coordonat de preşedintele acesteia Vasile Ciocan şi prim-vicepreşedintele Vasile Lucuţ, s-au deplasat la Românaşi, în judeţul Sălaj, pentru a-i colinda pe cei 66 de beneficiari şi 33 de angajaţi ai Centrului de Servicii Sociale SFÂNTUL GHEORGHE. Înainte de a susţine concertul de colinde, reprezentanţii Asociaţiei ŢARA OAŞULUI au participat la Sfânta Liturghie, din ziua de „Sfântul Nicolae”, săvârşită de preoţii Gheorghe Gherman şi Gabriel Gârdan. După predica susţinută de preotul Gabriel Gârdan, care a descris viaţa Sfântului Nicolae, preotul Gheorghe Gherman a vorbit despre personalitatea lui Vasile Lucuţ – ctitorul bisericii Centrului de Servicii Sociale SFÂNTUL GHEORGHE.

Surpriza preoţilor de la Românaşi…

În semn de preţuire pentru sprijinul dăruit de Vasile Lucuţ acestui Centru de Servicii Sociale, cei doi preoţi i-au pregătit o surpriză memorabilă. La intrarea în biserică, în partea stângă, au fost pictaţi pe perete cei doi mari ctitori ai bisericii: dl. Vasile Lucuţ şi preotul Gheorghe Gherman. Despre dl. Vasile Lucuţ, preotul Gheorghe Gherman a spus în prelegerea sa:” Dl. Vasile Lucuţ are un suflet de sfânt, deoarece îşi manifestă dragostea pentru Dumnezeu prin binefacerile domniei sale dăruite semenilor aflaţi în suferinţă şi nevoi. Vasile Lucuţ a ctitorit această biserică, din interiorul Centrului de Servicii Sociale şi le-a oferit astfel posibilitatea persoanelor vârstnice şi copiilor, beneficiari ai serviciilor de asistenţă socială, să se roage în tihnă şi să participe la slujbele religioase. Dl. Vasile Lucuţ este ca un părinte pentru beneficiarii Centrului. A venit, la fel ca anul trecut, să vă colinde împreună cu reprezentanţii Asociaţiei ŢARA OAŞULUI. A venit să vă vadă, să vă cerceteze sufletele şi să vă poarte în continuare de grijă. Într-una din zilele trecute a venit la mine o bunicuţă, de aici din Centru, şi mi-a spus că doreşte să cumpere nişte flori pe care să le aşeze la tabloul lui Vasile Lucuţ, de aici din biserică. Au fost momente emoţionante de recunoştinţă, iar bunul Dumnezeu să lumineze generozitatea dv., d-le Vasile Lucuţ. Părintele ceresc să vă răsplătească pentru că jertfa dv. a fost fantastică şi pentru definitivarea construcţiei Centrului…”.

Cu multă bucurie în suflet, dl. Vasile Lucuţ a mulţumit celor doi preoţi pentru cuvintele frumoase, care i-au fost adresate, şi a mulţumit bunului Dumnezeu pentru această reîntâlnire cu beneficiarii Centrului. În ceea ce priveşte tabloul, dl. Vasile Lucuţ a spus că:” Nu am insistat sau nu am cerut să fiu pictat într-un tablou în această biserică. A fost ideea părintelui paroh Gheorghe Gherman, care într-adevăr s-a transformat într-o surpriză. Am constatat că aveţi căldură în interiorul bisericii, dar şi multă căldură în suflete. Eu, cât o să pot, voi ajuta acest Centru de Servicii Sociale. Noi am venit să vă colindăm de SFÂNTUL NICOLAE şi pentru că suntem încă în anul Centenarului să vă dăruim şi câteva cântece patriotice. Asociaţia ŢARA OAŞULUI şi-a propus să păstreze credinţa strămoşească şi să reînvie datinile, obiceiurile şi portul tradiţional oşenesc care nu le-au putut lua sute şi sute de ani şi nu ni le vor putea lua nimeni, niciodată!”. Vasile Ciocan – preşedintele Asociaţiei a mulţumit preoţilor pentru cuvintele de apreciere adresate Asociaţiei ŢARA OAŞULUI şi a adresat câteva cuvinte celor prezenţi în biserică: ”Ne bucurăm că am reuşit să venim cu colinda şi în acest an, aici la dv., şi sperăm ca şi în anii următori să ne revedem sănătoşi, cu multă bucurie în suflete. În ceea ce mă priveşte vreau să vă spun că 35 de ani am îmbrăcat uniforma militară, iar acum am înlocuit-o cu straiele tradiţionale oşeneşti. Vă doresc să aveţi parte de un „Crăciun fericit” şi vă invit să ascultaţi colindul nostru strămoşesc”.

Colindul Asociaţiei ŢARA OAŞULUI

După aceste prelegeri de “suflet, inimă şi credinţă”, colindătorii Asociaţiei ŢARA OAŞULUI au susţinut un concert de colinde strămoşeşti şi cântece patriotice. Alături de colindători s-a aflat şi formaţia Asociaţiei, compusă din instrumentiştii: Ignat Chirilă la vioară, Grigore Belbe la zongoră şi soliştii: Alina Tition, Dan Negru, Irina Man şi Ana Lucuţ. Impresionante au fost momentele în care beneficiarii au ascultat colindele. Mulţi dintre ei au cântat împreună cu colindătorii Asociaţiei, iar din ochii unora dintre ei s-a strecurat câte o lacrimă pe obrazul brăzdat de anii bătrâneţii. Preţ de o jumătate de oră, dominată de colindele tradiţionale, persoanele vârstnice au uitat de dorul de acasă, de copii, de nepoţi şi de frumoşii ani ai tinereţii…

Masa tradiţională de post şi cadourile

După concertul de colinde, reprezentanţii Asociaţiei ŢARA OAŞULUI au participat la rugăciunile de mulţumire aduse bunului Dumnezeu, susţinute de preoţii Gheorghe Gherman şi Gabriel Gârdan. Apoi, toţi cei prezenţi au participat la o masă tradiţională, cu produse de post, iar concertul de colinde a continuat preţ de aproape două ore în sala de mese a Centrului de Servicii Sociale. La despărţire, beneficiarii au primit 100 de pachete cu daruri de “ Moş Nicolae “, din partea marii “Familii Unicarm” şi a Asociaţiei socio-culturale ŢARA OAŞULUI, dar şi două colinde de bun rămas, care au avut un singur mesaj: “Crăciun fericit!”.

Dumitru Ţimerman