CSM Satu Mare se impune în turneul 5 al Cupei României la 3×3

Echipele feminine de baschet 3×3 CSM Satu Mare si ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe au reusit sa se impuna in finalele turneelor 5 si 6 din cadrul circuitului Cupa Romaniei 3×3, editia 2018-2019, intreceri organizate de Federatia Romana de Baschet, cu sprijinul Ministerul Tineretului si Sportului si Sport Arena, si gazduite la finalul saptamanii trecute la Arena de Baschet din Capitala.

Astfel, cele doua echipe de top din LNBF au reusit sa opreasca dominatia echipei Phoenix Constanta, care a castigat in noiembrie trei din cele patru turnee din debutul competitiei KO.

CSM Satu Mare a ajuns astfel la două turnee câștigate din șase disputate și se anunță a fi una dintre candidatele la medalii la turneul final.

Victorie sâmbătă, eliminate în sferturi a doua zi

Arena de Baschet din Capitala a gazduit, sambata si duminica, meciurile din cadrul turneelor 5 si 6 din cadrul circuitului Cupa Romaniei 3×3, feminin, editia 2018-2019, la start fiind prezente toate cele 13 echipe inscrise in LNBF. Si daca in debutul intrecerilor din competitia KO am asistat la o dominatie clara a echipei Phoenix Constanta, care si-a adjudecat trei din cele patru turnee din noiembrie, de aceasta data, echipele de top din LNBF au reusit sa obtina victoria in finale, CSM Satu Mare impunandu-se, sambata, in fata rivalei CSM Targoviste, cu 21-16, iar ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe trecand, duminica, de redutabila Phoenix Constanta, cu 21-18.

De altfel, sambata, in turneul al cincilea, CSM Satu Mare a fost de netrecut, Andreea Lazar, Alexandra Uiuiu, Anna Kadar si Laura Adina Pop reusind sa obtina punctajul maxim cu cinci victorii din tot atatea dispute. Dupa ce s-a impus destul de clar in grupa, CSM Satu Mare a trecut in fazele meciurilor eliminatorii de CSM CSU Oradea, cu 17-12, si de FCC ICIM Arad, cu 14-10, iar in marea finala s-a impus in fata CSM Targoviste, cu 21-16. Astfel, CSM Satu Mare isi trece in cont un nou turneu castigat, dupa ce in noiembrie a reusit sa sparga “monopolul” Phoenix Constanta si sa obtina victoria in turneul 3.

Oboseala și accidentările și-au spus cuvântul a doua zi. Adina Pop și Anamaria Kadar au acuzat dureri la gleznă și astfel echipa noastră s-a văzut eliminată în sferturi de CSM Târgoviște, cu scorul de 14-20.

Duminica, a fost randul echipei ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe sa straluceasca si sa-si adjudece laurii celui de-al saselea turneu din circuit, Anca Sipos, Nora Demeter, Renata Kovacs si Ildiko Mirne-Nagy reusind sa obtina cinci victorii consecutive. Dupa ce a defilat in grupa, ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe a trecut de FCC ICIM Arad, in sferturile de finala, cu 17-13, si de Rapid Bucuresti, in semifinale, cu 16-12. In ultimul act al turneului al saselea, ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe a dat ochii cu Phoenix Constanta, iar dupa o finala extrem de echilibrata si tensionata, Sipos & Co. au obtinut victoria, cu 21-18.

Puncte importante

pentru JO 2020

Astfel, baschetul feminin romanesc a inceput sa puncteze serios in cursa pentru mult dorita calificare a nationalei feminine a Romaniei la Jocurile Olimpice din 2020, punctele obtinute de jucatoarele din LNBF in intervalul noiembrie 2018 – noiembrie 2019 urmand sa fie adunate de tara noastra in clasamentul mondial feminin pe natiuni (n.n. – in prezent, Romania se afla pe locul 6). Pe de alta parte, intreg circuitul de 3×3 feminin (Cupa Romaniei si LNB) se constituie si intr-un trial de selectie nationala pentru reprezentativa tricolora.

Reamintim ca fiecare echipa participanta in Cupa Romaniei 3×3 este formata din 4 sportive cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani, cerinta obligatorie pentru ca turneele sa puncteze integral in topul mondial FIBA 3×3 pe natiuni.

Conform programului competitional, cele 13 echipe vor mai participa la alte patru turnee in februarie 2019, iar Turneul Semifinal si Turneul Final din 3×3 Cupa Romaniei se vor desfasura anul viitor in finalul lunii mai (in 25 si 26 mai 2019).

Totodata, mentionam ca a doua editie a Ligii Nationale de Baschet 3×3, feminin, va avea loc in vara anului viitor, in perioada 01 iunie – 04 august 2019, si va fi organizata de FRB si 3×3 Romania, cu sprijinul MTS si in colaborare cu partenerii de la Sport Arena. Programul competitional al LNB 3×3, feminin, editia 2019, cuprinde 10 turnee, cu mentiunea ca Turneul Final al LNB 3×3 va avea loc in perioada 3-4 august 2019.