Cupa AJF Satu Mare deschide sezonul fotbalistic în 2019

Prima săptămână din noul an ne aduce deja și prima competiție fotbalistică. Tradiționala Cupă a AJF-ului va debuta în a doua zi a lui 2019 și se va încheia, odată cu finalele, duminică, 6 ianuarie.

Turneul este rezervat echipelor de juniori de la cluburile afiliate la AJF Satu Mare iar regulamentul poate fi consultat pe pagina oficială a Asociației Județene de Fotbal ( https: //www.frf-ajf.ro/satu-mare/stiri/cupa-ajf-editia-a-vi-a-juniori-a1-03-06012019-prog-15866.html).

Iată grupele și programul competiției:

Grupa A

Miercuri, 02.01.2019, ora 15:00

1. Venus Dumbrava I

2. Speranţa Halmeu

3. Victoria Tiream

4. Frohlich Foieni

Grupa B

Joi, 03.01.2019, ora 12:00

1. CSM Victoria Carei I

2. Voința Lazuri

3. Unirea Pişcolt

4. Viitorul Vetiş II

Grupa C

Joi, 03.01.2019, ora 15:00

1. AS Căpleni I

2. CSM Victoria Carei II

3.Luceafărul Decebal – LPS -ONSS

4. Egri Sasok Agriş

Grupa D

Vineri, 04.01.2019, ora 12:00

1. CSM Satu Mare

2. Sportul Botiz

3. AS Livada

4. Voinţa Doba

Grupa E

Vineri, 04.01.2019, ora 15:00

1. Turul Micula

2. Dacia Medieşu Aurit

3. Viitorul Vetiş I

4. Unirea Păuleşti

Grupa F

Sâmbătă, 05.01.2019, ora 11:00

1. Someşul Oar

2. Schamagosch Ciumeşti

3. AS Fortuna Căpleni

4. Venus Dumbrava II

Grupa G

Sâmbătă, 05.01.2019, ora 14:00

1. Energia Negreşti

2. AS Ghenci

3. Recolta Dorolţ

4. CS Cetate Ardud 800

În cazul retragerii uneia din echipele de mai sus, aceasta poate să fie înlocuită cu una dintre echipele din cadrul juniori A1, seriile A, B, C.

Ordinea jocurilor din grupe este următoarea:

1. 1-2

2. 3-4

3. 3-1

4. 2-4

5. 1-4

6. 2-3

Tragerea la sorţi după terminarea ultimului joc din Grupa H, sâmbătă, 05.01.2019, ora 17:00. Duminică, 06.01.2019, de la ora 09:00, urmează jocurile eliminatorii, conform tragerii la sorți efectuată după încheierea meciurilor din grupe.

Orele 09:00 – 13:00 – optimi de finala (tragere la sorti)

13:00 – 15:00 – sferturi de finala (tragere la sorti)

15:00 – 16:00 – semifinale

16:00 – 16:30 locul 3-4

Meci demonstrativ feminin….ACS Daliana Carei- Școala gimnazială Bârsău

17:00 – FINALA COMPETITIEI