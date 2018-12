Cupa Cetate, de 10 ani la Ardud

Cu siguranţă că luptele din ţară şi din această parte de Europa se mută în week-end la Ardud. Acolo unde, la sala Liceului Tehnologic din localitate se desfăşoară sâmbătă ediţia a zecea a Cupei Cetate Ardud.

O competiţie de anvergură care strânge sportivi de la cele mai tari centre din ţară şi din această parte de continent. Unde mai punem la socoteală faptul că peste 250 de sportivi din opt ţări se vor lupta pe cele două suprafeţe de saltele.

Că nu e uşor să organizezi un astfel de concurs e clar, dar experienţa acumulată de-a lungul anilor de antrenorul Tudor Barbul şi echipa sa, plus sufletul pus de întreaga comunitate din Ardud nu pot avea ca rezultat decât o reuşită de excepţie. Şi cum e mai bine să îţi promovezi oraşul şi cetatea dacă nu prin sport, iar Cupa Cetate Ardud este un prilej foarte bun.

“Vom avea vineri seara sedinta tehnica iar apoi sambata la ora 10 va fi deschiderea oficiala. Ma bucur ca am ajuns iata la cea de a 10-a editie si pot spune doar ca e o onoare ca deja de la an la an avem tot mai multi sportivi din strainatate. Pacat ca anul acesta competitia se suprapune si cu un concurs intern si numarul sportivilor din Romania e ceva mai mic ca in anii trecuti. Speram sa ne ridicam la nivelul de organizare avut si pana acum si sa avem dueluri tari in competitie”, ne-a spus antrenorul Tudor Barbul.

Pe saltea vor urca sportivi din Spania, Ungaria, Slovacia, Serbia, Polonia, Ucraina, Grecia şi România. De la CS Satu Mare-Cetate Ardud vor concura aproximativ 35 de sportivi, pregătiţi de antrenorii Tudor Barbul, Francisc Szabo, Ludovic Lieb, Claudiu Blaga şi Norocel Barbur.