Derby-ul campionatului, episodul 2!

Prima fază a Ligii Naționale la baschet feminin se încheie azi cu duelul primelor două clasate, Sepsi vs CSM Satu Mare.

Aflate acum la egalitate de puncte, 16, după depunctarea celor de la Sfântu Gheorghe pentru neparticiparea în vară la Naționalele de 3×3, CSM Satu Mare și Sepsi își dispută în această seară în sala LPS și primul loc înaintea fazei a doua.



Derby-ul de azi din sala LPS ce va începe la ora 19 a fost prefațat înaintea antrenamentului de ieri dimineață de o conferință de presă la care au participat antrenorul Maikel Lopez și jucătoarele Adina Pop și Alexandra Uiuiu.



”Va fi un meci greu cu siguranță. Am venit abia de trei săptămâni la echipă și, din păcate, nu am o baghetă magică să schimb sistemul de la o zi la alta. Trebuie să muncim, să intrăm cu determinare în meci și să încercăm să scoatem maxim din acest duel. Știu că Sepsi e campioana actuală și că are o echipă foarte valoroasă. Nu cred că acest meci este decisiv , campionatul e lung și încă mai pot apărea noutăți la echipe. Mai e perioadă de transferări, așa că repet meciul e important dar nu decisiv” a spus antrenorul Maikel Lopez. Acesta a mai amintit că încearcă încet să pună baza, fundamentul pe care încet echipa să crească și să joace de la meci la meci tot mai bine pentru a ajunge la potențial maxim în play off.



Interesant e că antrenorul spaniol de la CSM a evitat să se plângă de absențele din lot sau de faptul că patru dintre jucătoarele sale au venit abia luni de la București de la turneele de 3×3.

”Va fi cu siguranță altceva acum față de meciul din tur. Ce s-a schimbat față de acel meci? Păi avem un alt antrenor, un alt sistem și parcă mai multă încredere în noi. Avem o revanșă de luat față de meciul din tur ” a spus Adina Pop.

Alexandra Uiuiu a vorbit despre participarea la turneele de 3×3 . ” E diferit baschetul 3×3 de cel clasic, 5×5. Mă bucur că am câștigat din nou două turnee în actuala ediție a Cupei României și văd că deja tot mai multe cluburi încep să trateze tot mai serios acest gen de competiții. Păcat că a picat acum în mijlocul sezonului și nu ne-am putut pregăti cum trebuie alături de colege pentru derby-ul cu Sepsi. Suntem obosite, dar la un astfel de derby uiți de dureri și oboseală și încerci să dai totul pe teren” a punctat Alexandra Uiuiu.



Reamintim că Alexandra Uiuiu, alături de Adina Pop , Andreea Olah, Eli Pavel , Andreea Lazăr și Anna Kadar au adus în vară medaliile de argint la primul campionat național de 3×3 organizat în România. Iar acum au câștigat două din cele șase turnee din Cupa României.

Altfel, pentru meciul de azi antrenorul Maikel Lopez nu poate conta pe serviciile accidentatelor Kristina Baltic și Matea Tavic.

Ovidiu Mazilu va da mingea de start!

Partida din această seară se anunță a fi o adevărată sărbătoare la sala LPS. Arbitrul divizionar FRF Ovidiu Mazilu a fost invitat să dea mingea de start a meciului CSM Satu Mare- Sepsi Sfântu Gheorghe. Acesta a fost luni seara rezerva lui Kovacs Istvan la derby-ul Viitorul Constanța- CFR Cluj Napoca în Liga 1.

”Continuăm tradiția începută acum două sezoane de a invita la meciurile noastre oamenii importanți din sportul sătmărean. Iar Ovidiu Mazilu este alături de Kovacs Istvan unul dintre cei mai buni arbitri divizionari din județ. Ca să glumesc nițel, dacă va da Superman lovitura de start poate avem o șansă în plus de a câștiga meciul”, a amintit managerul Florin Mureșan făcând referire la porecla pe care gsp.ro i-a dat-o arbitrului sătmărean datorită frezei asemănătoare cu supereroul american!

Donație pentru copiii de la Centrul Sf. Francisc!

Așa cum au anuțat deja oficialii CSM-ului, premiul pe care echipa îl va primi azi la Gala DJST Satu Mare va fi donat copiilor de la Centrul de plasament Sf. Francisc de pe strada Rodnei. De altfel, copiii au fost invitați alături de măicuțele care se ocupă de buna lor creștere la meciul din această seară.

”Nu e o sumă mare, dar credem că măcar cu atât putem să le facem mai frumoase sărbătorile acestor fetițe. Și promitem că vom continua acest gen de acțiuni și pe viitor, nu doar acum în prag de sărbători”, a amintit managerul Florin Mureșan care i-a invitat de asemenea pe spectatori să aducă la sală o jucărie de pluș ce va fi apoi donată copiilor.

”Asteptam suporterii baschetului satmarean sa vina in numar mare la sala , miercuri, la ora 19, la derby-ul CSM-SEPSI!”, a mai spus oficialul de la CSM. Altfel, partida CSM Satu Mare- Sepsi Sfântu Gheorghe va fi arbitrată de Andrada Csender, Malaia Marchiș și Ionuț Morar. Comisar FRB, Doru Vinași.

Denson și Olah, invitate la… Școala altfel la ”Bălcescu -Petofi”

Două dintre jucătoarele de la CSM Satu Mare, Brittany Denson și Andrea Olah au fost invitate ieri să participe la o oră de dirigenție în cadrul programului Școala altfel….Fetele de la CSM s-au întâlnit cu elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Bălcescu-Petofi și cu dirigintele acestora, prof. Pesek Attila. ”A fost o bucurie pentru noi să revenim la școală și să vorbim cu copiii despre importanța sportului și despre pasiunile pe care le au. A fost o oră deosebită și cu siguranță vom răspunde invitațiilor și pe viitor de a participa la astfel de acțiuni”, spune Andrea Olah.

Cele două jucătoare le-au vorbit elevilor despre primii lor pași în baschet , despre performanțe și despre ce vor să facă pe viitor după ce se vor retrage din activitate… ”Copiii au fost curioși să afle amănunte despre cele două jucătoare… Andrea a povestit cum la început părinții au vrut s-o ducă la balet, dar ea a ales baschetul, iar despre Denson au aflat că vrea să lucreze la FBI după ce se va lăsa de baschet…Mă bucur că au acceptat să vină și ele și campioana olimpică Simona Pop la această oră. E important pentru elevi să vadă modelele din jurul lor și să asculte povestea lor de viață” a spus profesorul Pesek Attila.

”Le mulțumim copiilor și profesorilor de la Școala Gimnazială Bălcescu-Petofi și îi așteptăm cu drag la meciurile echipei noastre”, a fost mesajul transmis pe pagina oficială de facebook a CSM.

Programul etapei a 10-a

CSM Târgoviște-Olimpia Brașov, U Cluj Napoca- FCC ICIM Arad, CSM Satu Mare- Sepsi.

Clasament

1. Sepsi SIC Sf Gheorghe 9/0 16

2.CS Municipal Satu Mare

7/2 16

3.CS Municipal Targoviste

4/5 13

4.CSTBv Olimpia CSU Brasov 4/5 13

5.FCC ICIM CSB Arad 3/6 12

6.CS Universitatea Cluj 0/9 9