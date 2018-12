Dialog util cu I. Naom – fostul fotbalist al “Olimpiei”!

M-am întâlnit cu unul din cei mai iubiţi fotbalişti ai “Olimpiei”, omul perseverent, lucid, luptător, pretenţios cu el şi cu cei din jur, agreat de sătmăreni de pe când făcea linia de mijloc împreună cu Keizer. Nu m-a mirat seriozitatea cu care mi-a povestit despre ceea ce se întâmplă azi în fotbal, pentru că şi în liceu şi în facultate a fost tot atât de concis, de tenace, dând dovadă de o bună pregătire. Mi-a vorbit frumos de foştii colegi de echipă (Feher, Matei, Mureşan, Bigan, Bathory, Keizer, Pataki, Bocşa, Knoblau, Borota, Marcu, Iancu, Haţeganu, Helvei, Beretki, Both, Popa, Popescu, Sabău, Bolba, Tukacs etc).

Cuvinte alese pentru Knoblau, cu care a condus echipa într-un an de “B”, când am terminat în seria III pe locul 3.

Acest Naom, pe care l-am admirat de când l-am cunoscut, prin felul de a fi, nu s-a speriat de nimic, purtând ceva ce-l fereşte de toate relele. La el toate dau impresia de uşurinţă extremă a exprimării ce derivă dintr-o informare continuă şi pasională, adevăr, chiar dureros, dându-se exemplu viu celor ce preferă neimplicarea, atât de periculoasă. Sigur, acum, antrenor la copii în Oradea, trăieşte acut trecerea anilor, şi aceasta o spune cu relativă linişte contemplativă. Ce cuvinte frumoase, rostite de Naom, despre antrenorul de la “AIAX”, selecţionerul Franţei şi preşedintele FRF – cel care a fost Ştefan Kovacs!

Întrebându-l de ce nu conduce o echipă de divizia B sau A, mi-a răspuns simplu: Îi place punctualitatea, pregătirea serioasă, program riguros şi neamestecul patronului în formarea echipei! N-ar putea lucra, cu succes, în condiţiile când jucătorii vin la antrenament după “bere” sau pleacă după antrenament “la bere”!

Naom rămâne şi acum, exact cum a fost pe teren, un senior cu stil! Este exact în tot ce face şi spune, văzându-se rigoarea, seriozitatea, dreapta măsură şi judecata! Toate acestea, alături de eleganţa, alteţea ce se conjugă bravisim! Se numără Naom, din nefericire, între tot mai puţinii trubaduri ai bunului simţ şi promotori ai luptei împotriva falimentului moral al societăţii. Dar, mai presus de toate, Naom provoacă nevoia de repere ferme, nevoia unei “pedagogii” legitime şi convingătoare, într-o lume care pare a nu-ţi mai oferi şansa vreunei opţiuni. Vorbind despre prietenul meu, Naom, amintirile, chiar dacă devin străvezii, rămân totuşi memorabile şi nepieritoare, iar deasupra nepriceperilor, stângăciilor, păcatelor, limitelor şi umbrelor noastre rămâne ceva ce n-ar trebui să trădăm nicicând – dragostea!

Avea la el, alături de cartea lui Ioan Rusu (procuror general la Curtea de Apel Oradea) “Drumul meu”, pe care i-am împrumutat-o, şi o carte căutată de mulţi iubitori ai fotbalului, intitulată “Fault! Mită, alegeri trucate şi scandaluri ale biletelor – Lumea secretă a organizaţiei FIFA”, carte pe care FIFA a încercat să o interzică. De fapt, a lipsit de pe piaţă un număr mare de ani. Este scrisă de Andrew Jennings şi tradusă de Radu Nicolae Trif, apărută la Editura “Allfa” în 2007.

“Autorul este un ziarist care şi-a câştigat o solidă reputaţie internaţională”. Prezintă date exacte privind neregulile şi aspectele dubioase ale activităţii Comitetului Internaţional Olimpic, fiind cotată printre cele mai valoroase 100 de cărţi pe teme sportive din toate timpurile, fiind tradusă în 13 limbi. Autorul a scris pentru 6 ziare şi multe reviste din lume. A contribuit la realizarea emisiunii “Panorama”, difuzată de postul BBC în 2004, în care s-a descris ocupaţia care marchează activitatea CIO. Cartea de 403 pagini relatează povestiri şi întâmplări pe care FIFA le-ar dori să rămână necunoscute. Este această carte o fermecătoare combinaţie de jurnalism de cel mai înalt profesionalism, excepţional talent narativ şi umor trist. Este această carte cea mai importantă lucrare scrisă vreodată despre oamenii care controlează cel mai popular sport de pe planetă.

Nu întâmplător autorul spune: “ Atunci când mă întreabă câte un copil cu ce mă ocup, îi spun că profesiunea mea este să-i prind pe oamenii răi!” Sigur, autorul a investigat cazuri de ofiţeri de poliţie corupţi, membri guvernamentali corupţi şi criminali profesionişti, a câştigat distincţii decernate pentru munca de investigaţie depusă în cazul implicării Marii Britanii în scandalul Iran/Contra Affair şi al poliţiştilor corupţi. Abia după vârsta de 40 de ani a început să se îndrepte spre lumea sportului. Sporturile aparţin oamenilor. Ele constituie o parte integrantă a culturii noastre, fiind un liant social care menţine unitatea naţiunilor. La fel ca şi corupţia la nivel înalt, există încercări prin care oamenii răi pun mâna pe frâiele puterii în lumea sporturilor, care aparţin cetăţenilor, nu propriilor interese.

Aşa a descoperit lucruri incredibile ca şi acela că Juan Antonio Samaranch, liderul mişcării olimpice şi mai mulţi din jurul său, ar fi meritat să facă ani grei de închisoare (s-a şi întâmplat).

Voi reda doar câteva titluri din carte:

“Bomba cu efect întârziat a lui Blatter” (o şpagă aterizează pe biroul lui Sepp), “La revedere, Sir Stan!” (Bun venit în Noua Lume a Sportului), “Sepp îl ia de guler pe Havelange” (… şi obţine rolul de narator principal), “Băieţii lui Dussler pierd jocurile olimpice” (… şi au nevoie de fotbal mai mult ca niciodată), “Lovit cu piciorul în gură, Havelange iese de pe scenă” (Blatter intră pe teren şi îşi ia postul în primire) etc. Cartea cuprinde anexe explicative şi repere temporale atât de utile pentru cititori. Se vede că autorul a desfăşurat o muncă intensă de cercetare la nivelul mapamondului, adunând probe de o forţă distrugătoare, culegând mărturii ale personalităţilor FIFA despre ce-au auzit şi au văzut în spatele uşilor închise.

Îi mulţumesc lui Naom pentru frumoasa întâlnire şi pentru aprecierile la adresa sătmărenilor!

Teodor Curpaş