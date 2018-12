DJST Satu Mare i-a premiat pe cei mai buni sportivi din 2018

DJST Satu Mare a organizat ieri la Taberele Școlare festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi sătmăreni pe 2018.

Într-o sală renovată și redecorată, directorul DJST Satu Mare, Adrian Ardelean, a fost gazda evenimentului iar acesta a ținut să-i aibă alături de el pentru decernarea premiilor pe Simona Pop, campioana olimpică la spadă de la Rio și pe Florin Mulcuțan, fost consilier al fostului ministru al tineretului și sportului, Ioana Bran.

”Vă felicit pentru rezultate atât pe voi ca sportivi, cât și pe antrenorii și părinții voștri. Vom fi mereu alături de sportul sătmărean și vă promit că și pe viitor vom încerca să vă sprijinim și mai mult” a punctat directorul DJST Satu Mare.

Emoționată, Simona Pop a recunoscut că îi vine greu să admită că de acum înainte va sta doar în tabăra invitaților la astfel de evenimente și le-a urat succes sportivilor. ” Sper să vin eu să vă aștept cu medalii de la Jocurile Olimpice pe viitor așa cum am fost și eu așteptată în 2016 după Rio” a amintit campioana noastră olimpică. La final, Simona Pop a anunțat că împreună cu soțul ei, Adrian Pop, au decis să ofere un mic cadou de Crăciun unui sportiv. ” Am aflat de povestea lui Raul Zarzu , un luptător talentat și am dorit să ne implicăm și să-l ajutăm. E un mic dar din partea noastră, un card Dedeman, sperăm să-l ajute. Iar prietena mea de la lot, Ana Maria Popescu , i-a trimis în dar cartea ei lansată în acest an, cu dedicație. Sper să-i fie de folos” a mai spus Simona Pop.

Echipa de baschet de la CSM Satu Mare, declarată numărul unu la sporturi olimpice, a fost reprezentată de președintele Vasile Fogel.

”Din păcate fetele nu au putut veni aici deoarece avem un meci important azi la șapte, derby-ul cu Sepsi. Dar în numele lor vă mulțumim și anunțăm că premiul primit aici va fi donat unui Centru de plasament. Eu am promis în 2011 că voi duce această echipă de baschet spre rezultate deosebite și iată că încet reușim să reface șirul de medalii, iar acum ne gândim chiar la titlul național” a spus Vasile Fogel.

Presa sătmăreană l-a declarat pe Nagy Lehel, antrenorul sătmărean al anului 2018, pentru munca deosebită depusă și la Federație și la CS Satu Mare cu noua generaţie de spadasini.

Antrenorul de la CS Cetate Ardud, Tudor Barbul a mulțumit în numele sportivilor săi pentru aprecieri și premii și a lansat o provocare…” Simona, sper să ai motive să ne aștepți după Tokyo ” , cu trimitere la o eventual calificare a sportivului său, Lenard Berei la Olimpiadă.

Felicitări sportivilor, antrenorilor și tuturor celor implicați în fenomenul sportiv sătmărean. Sărbători fericite și Un An Nou plin de performanțe!

Sporturi olimpice

1. CSM Satu Mare, echipa de baschet 24p

2. Fischer Márk (atletism LPS) 21p

3. Andrei Barbul lupte greco-romane (CS Satu Mare) 17,5

4. Mácska Ádám (spadă CSM) 10,75

5. Sámel Lóránd (judo CSM Satu Mare) 10

Au mai punctat Ioana Borodi (atletism), Mădălin Bulgăr (lupte CS Satu Mare),

Denis Țicle (atletism Carei), Pék Sándor ( lupte CS Satu Mare) toți cu 10 puncte

Sebastian Coț (judo CSM Satu Mare), Tudor Surducan (scrimă CS Satu Mare)

Raul Zarzu (lupte CS Satu Mare) toți cu 7 puncte.

Echipa de baschet junioare U 16 de la LPS-CSS Satu Mare, antrenată de Adriana Pricop

Laurențiu Vădan (atletism LPS-CS) 6 puncte.

Bogár Rudolf (box Voința SM) 5puncte

Sporturi neolimpice

1. Bartincki Attila (karate Karate Do B.F.K.S.) 201 puncte

2. Lázin Rybanna (karate, CSM) 146

3. Váncsa Daiana (karate, CSM) 103,75

4. Cornel Bota (karate, Yakuza) 95

5. Kalocsai Zoltán (karate, Yakuza) 82,5

6. Lemák Hanna (karate, VSK) 77,5

7. Adrian Bălăceanu (karate, Yakuza) 75

8. Diana Tripon (karate, Yakuza) 65

9. Alexandra Pintea (karate, Yakuza) 56,5

10. Talida Miclăuș (karate, Yakuza) 60

11. Cristian Hotea (karate, Yakuza) 45

12. Éles Bence (karate, Yakuza) 44

13. Érseki Benjamin (karate, Yakuza) 37,5

14. Viski Emília (karate, Yakuza) 27,5

15. Andreea Druța (karate, Yakuza) 22,5.