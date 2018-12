EURO 2020 / Grupă grea pentru Naționala lui Contra!

Duminica a avut loc la Dublin tragerea la sorti a grupelor pentru preliminariile EURO 2020. Romania a fost repartizata in Grupa F alaturi de Spania, Suedia, Norvegia, Feroe si Malta. Primele doua se califica la turneul final.

Grupa A: Anglia, Cehia, Bulgaria, Muntenegru, Kosovo.

Grupa B: Portugalia, Ucraina, Serbia, Lituania, Luxemburg.

Grupa C: Olanda, Germania, Irlanda de Nord, Estonia, Belarus.

Grupa D: Elvetia, Danemarca, Irlanda, Georgia, Gibraltar.

Grupa E: Croatia, Tara Galilor, Slovacia, Ungaria, Azerbaidjan.

Grupa F: Spania, Suedia, Norvegia, Romania, Insulele Feroe, Malta.

Grupa G: Polonia, Austria, Israel, Slovenia, Macedonia, Letonia.

Grupa H: Franta, Islanda, Turcia, Albania, Moldova, Andorra.

Grupa I: Belgia, Rusia, Scotia, Cipru, Kazahstan, San Marino.

Grupa J: Italia, Bosnia-Hertegovina, Finlanda, Grecia, Armenia, Liechtenstein.

La turneul final participa pentru a doua oara in istorie 24 de echipe.

EURO 2020 va fi gazduit in 12 orase de pe cuprinsul Europei, printre acestea si Bucuresti cu Arena Nationala. In Romania se vor desfasura trei meciuri din grupe si o partida din optimile de finala.

Turneul final se va desfasura in perioada 12 iunie – 12 iulie 2020, iar meciul de deschidere va avea loc la Roma. Finala e programata la Londra.