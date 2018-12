Expoziţia Provincială Columbofilă 2018, o reuşită

Expoziţia Asociaţiei columbofile din România, mai precis, partea de NV a ţării, cu judeţele Bistriţa-Năsăud, Arad, Timiş, Bihor, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare, cuprinde sute de porumbei voiajori care încântă privi-rile a mii de oameni de toate vârstele. Mai întâi sunt prezenţi organizatorii, membrii asociaţiilor pe judeţe, adevăraţi pasionaţi în creşterea şi dresarea porumbeilor. Am aflat lucruri interesante de la preşedintele Federaţiei Naţionale a Columbofililor, care însumează 8500 de membri activi, oameni cu o pasiune şi dăruire totală pentru acest sport, care nu se deosebeşte cu nimic de atletism, de alergătorii pe distanţe scurte sau maraton.

Michael Mureşan și-a asumat o mare răspundere în a organiza la Satu Mare finala unei competiţii care a avut loc pe perioade, în care fiecare porumbel participant la competiţie a fost punctat pentru executarea pro-belor impuse (zbor mai scurt sau zbor de 1-2000 km).

Sâmbătă, 15 decembrie, s-au decernat premiile, locul I fiind premiat cu o maşină “Logan”, iar celelalte cu sume de bani, diplome şi mâncare pentru porumbei. Să nu uităm că cele mai valoroase exemplare au nişte preţuri la care nici nu putem gândi. Belgia este una din ţările care domină acest sport, iar vânzările de exemplare de excepţie ajung la peste 2 milioane de euro. În general sunt cumpărate de pasionaţii din China. Lucruri interesante am aflat de la preşedintele Federaţiei Naționale a Crescătorilor de Porumbei din România, dl. Marius Tunduc. Invitat de onoare a fost renumitul crescător de porumbei din România, Daniel Bucaciuc, iar sătmărenii au fost prezenţi cu exemplare care au luat multe premii naţionale şi internaţionale.

Am aflat lucruri legate de hrana porumbeilor voiajori şi am reţinut de la un specialist că aceştia nu se hrănesc la întâmplare, aruncându-le grăunţe de porumb sau de grâu şi apă într-un vas la dispoziţia lor. Pe adresa “porumbei360.ro” găsim tot ce ne interesează privind pasiunea şi performanţa în acest domeniu (magazin, licitaţii, ştiri, columbodroame, analize). Special sunt prezentate tratamentele de iarnă, iar hrana înainte de concurs este făcută ca pentru un atlet de performanţă, la fel şi cea de după competiţie, plus recuperarea şi analizele medicale. Aici intră deparazitarea internă şi externă, tratamentul salmonela, vaccinarea anti-paramixo, căi respiratorii şi tricomonoza. Există şi la porumbei o serie de boli neidentificate clinic, dar care se tratează cu 5 in 1 mix + 1 plic Kattreix+, tratament administrat 2-3 zile.

Sigur, porumbeilor voiajori li se administreză amino plus, vitamine, royaljelly, metachol, bioflorum, prote-ina. Cei care vă ocupaţi serios cu creşterea porumbeilor voiajori, puteţi să aflaţi lucruri legate de această “profesie” la telefonul 0756.951.100 – la unicul importator oficial în România, Beyers Belgium.

Festivitatea de premiere s-a făcut în faţa a 400 de oameni pasionaţi, invitaţi speciali şi, desigur, oficialii. Acest eveniment a avut loc în sala “Simfonia” din cadrul complexului Esedra de pe strada Gorunului.