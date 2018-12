Liga 2 / U Cluj Napoca vs Chindia, derby-ul ultimei etape din 2018

Mutarea FCSB-ului la Piteşti, pe stadionul echipei FC Argeş, pentru meciurile de pe teren propriu din Liga 1, a produs modificări în cadrul programului ultimei etape din 2018 a campionatului Ligii 2.

Formaţia lui Emil Săndoi ar fi trebuit să joace acasă cu Pandurii duminică, 9 decembrie, de la ora 12:00, însă întâlnirea a fost devansată cu două zile, fiindcă la stadionul “Nicolae Dobrin”, în aceeaşi zi, de la ora 20:00, ar fi trebuit să joace şi FCSB cu Viitorul, iar gazonul nu ar fi avut timp să se refacă după partida de dimineaţă a Argeşului. Astfel, s-a recurs la mutarea meciului din Liga 2 pentru vineri, de la ora 17:30.

Trecerea jocului dintre FC Argeş şi Pandurii pentru vineri a dus şi la reprogramarea meciului dintre Petrolul şi CS Baloteşti, cel care, iniţial, trebuia să se desfăşoare în intervalul orar în care a fost mutată acum partida de la Piteşti. Partida de la Ploieşti a fost avansată pentru duminică, de la ora 12:00.

În plus, faţă de programarea iniţială, întâlnirea de sâmbătă dintre ASU Politehnica Timişoara şi Energeticianul a fost mutată de la ora 11:00, la 14:00.

Ultima etapă din Liga 2 programată în 2018, a doua a returului, începe de vineri, de la ora 17:30, cu jocul de la Piteşti, iar de la ora 19:30, la Cluj Napoca, se desfăşoară derby-ul dintre “U” şi Chindia. Sâmbătă, de la ora 11:00, au loc meciuri la Timişoara (Ciarda Roşie), Brăila, Bucureşti (Juventus), Mioveni şi Bacău, în timp ce de la ora 11:30 se dispută jocul dintre SSC Farul şi UTA. Tot sâmbătă, de la ora 14:00, la Timişoara, pe arena Ştiinţa, se dispută ASU Politehnica, Energeticianul. Ultimul joc al etapei e cel de duminică, de la ora 12:00, dintre Petrolul şi CS Baloteşti.( sursa liga2.ro)

Programul etapei a 21-a:

vineri, 7 decembrie, ora 17:30

FC Argeş – Pandurii Târgu Jiu – DigiSport 1, TelekomSport 1, Look TV

vineri, 7 decembrie, ora 19:30

Universitatea Cluj – Chindia Târgovişte – DigiSport 1, TelekomSport 1, Look TV

sâmbătă, 8 decembrie, ora 11:00

Ripensia Timişoara – Luceafărul Oradea

Dacia Unirea Brăila – ACS Poli Timişoara

Daco-Getica Bucureşti – Academica Clinceni

CS Mioveni – Sportul Snagov

Aerostar Bacău – Metaloglobus Bucureşti

sâmbătă, 8 decembrie, ora 11:30

SSC Farul Constanţa – UTA Arad – DigiSport 1, TelekomSport 1, Look TV

sâmbătă, 8 decembrie, ora 14:00

ASU Politehnica Timişoara – Energeticianul

duminică, 9 decembrie, ora 12:00

Petrolul Ploieşti – CS Baloteşti – DigiSport 1, TelekomSport 1, Look TV