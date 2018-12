Mircea Govor, Cetățean de Onoare al comunei natale

La propunerea consilierilor locali, trei personalități marcante ale comunei au fost desemnate Cetățeni de Onoare ai comunei Supur. Este vorba despre managerul Nord Vest TV și Gazeta de Nord-Vest, Mircea Govor, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare, profesorul Gheorghe Ardelean și Ioan Crăciun. Festivitatea de decernare a acestei onorante distincții a avut loc ieri, la sediul Primăriei Supur.

Prezență numeroasă

La festivitatea din sala de ședințe a Primăriei Supur au fost prezenți, în afară de cei trei premiați, primarul comunei, Vasile Adrian Șteț, consilierii județeni Gheorghe Ciocan și Oliviu Buzgău, fostul consilier județean Vasile Pașca, 20 de primari de comune, 13 consilieri locali Supur, precum și apropiații celor trei.



După ce preotul paroh din Supuru de Jos, Marius Crișan, a rostit rugăciunea ”Tatăl Nostru”, primarul comunei Supur, Vasile Șteț, a arătat că decizia acordării distincției de Cetățean de Onoare al comunei Supur pentru Mircea Govor, Gheorghe Ardelean și Ioan Crăciun a fost luată de Consiliul Local.

Titlu acordat pentru dezvoltarea comunei

Mircea Govor este fiu al comunei Supur și a fost implicat în toate investițiile din comuna Supur: două școli noi, la Giorocuta și Dobra; s-a făcut Căminul Cultural din Supuru de Sus, au fost modernizate școlile din Supuru de Sus și Supuru de Jos, s-au realizat parcuri în centrul fiecărei localități, s-au ridicat în aproape toate localitățile comunei Supur o serie de monumente dedicate Centenarului și altele.



”Au fost o serie de investiții prin care Mircea Govor a fost implicat și a fost alături de noi, ne-a ajutat cu finanțări, cu sfaturi. Bineînțeles, activitatea lui Mircea Govor este mult mai vastă. Și fiindcă s-a implicat în dezvoltarea comunității, în dezvoltarea culturală a ei, a învățământului din comuna Supur, consilierii locali au propus ca să i se acorde titul de Cetățean de Onoare domnului Mircea Govor”, a arătat primarul comunei Supur.

De asemenea, profesorul Gheorghe Ardelean și-a adus aportul nu numai la dezvoltarea învățământului din comună, dar și la dezvoltarea sportului, înființând echipe de fotbal sau de volei. Totodată, Ioan Crăciun s-a afirmat prin activitatea sa în domeniul de fond funciar din comună.

Apoi, celor trei personalități li s-a acordat distincția și diploma de Cetățean de Onoare al comunei Supur în aplauzele întregii asistențe.

Un titlu care mă onorează, dar mă și obligă

După ce a primit distincția, Mircea Govor a arătat că acest titlu îl și onorează, dar îl și obligă, în același timp.



”Sunt extrem de onorat, de emoționat, de fericit pentru această distincție primită chiar înainte de Crăciun, și vreau să vă mulțumesc, în mod special, tuturor. A fost o surpriză pentru mine pentru că de trei ani am ieșit de pe scena politică a Sătmarului. Le mulțumesc celor care s-au gândit să-mi acorde această distincție de Cetățean de Onoare al comunei în care m-am născut, care, pentru mine, înseamnă foarte mult. Indiferent de cine ce ar zice, este o distincție care mă onorează, dar mă și obligă în același timp. Dar cu toate acestea, eu nu consider că trebuie să fac un titlu de glorie dacă am făcut ceva pentru dezvoltarea comunei mele sau pentru județul Satu Mare. Pentru județul Satu Mare am făcut mai multe decât pentru comuna Supur, dar acest lucru nu se știe, sau nu se vrea să se știe. Prin ceea ce ați făcut dumneavoastră, practic, m-ați reîncărcat, chiar dacă eu nu am abandonat niciodată. Mi-ați dat putere și mai mare să reîncep totul de la capăt”, a spus Mircea Govor.

Pe lângă reprezentanții Primăriei și Consiliului Local Supur, Mircea Govor a mulțumit în special familiei, care a fost alături de el, dar și altor persoane care l-au susținut.

De asemenea, și Gheorghe Ardelean, cât și Ioan Crăciun, au mulțumit pentru distincția primită pe care o consideră drept o încununare a activității lor în comunitatea din Supur.

Florin Dura