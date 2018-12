Patru din patru pentru Maikel Lopez

CSM Satu Mare a câștigat clar și restanța de marți de la Arad, 66-52, cu FCC ICIM și e acum la egalitate de puncte cu liderul Sepsi în fruntea Ligii Naționale.

A fost a patra victorie din tot atâtea meciuri jucate cu spaniolul Maikel Lopez pe bancă pentru CSM, iar acum un succes în derby-ul cu Sepsi, programat miercuri de la ora 19 în sala LPS ar urca trupa noastră pe primul loc în clasament.

Sepsi a fost suspendată

Victoria de la Arad a devenit și mai importantă… Asta după ce liderul Sepsi Sfântu Gheorghe a fost suspendat de Federaţie în urma turneelor de baschet 3×3, pentru neprezentarea la un număr limită de turnee, informaţie confirmată de oficialii CSM-ului. Iar în ultima etapă se joacă CSM-Sepsi, la Satu Mare. În urma suspendării, cele două rivale la titlu au ambele 16 puncte, aşa că cine câştigă săptămâna viitoare termină prima fază a sta-giunii pe primul loc!

FCC ICIM Arad rămâne pe locul 4 în sezonul regulat şi nu mai are şanse la podium, asta pentru că în ultima etapă se joacă Braşov – Târgovişte, iar una din cele două echipe va acumula a 5-a victorie, ceea ce ICIM nu mai poate bifa, chiar şi în cazul unui succes în ultima etapă, pe 19 decembrie, la Cluj-Napoca.

În clasamentul grupei valorice A conduc Sepsi şi Satu Mare, ambele cu 16 puncte, urmate de Târgovişte şi Braşov, ambele cu 13 puncte, şi ICIM, 12. Pe ultimul loc e Universitatea Cluj, 9 puncte, echipă fără victorie!

Clasica deja rețetă… desprindere după pauză

Meciul de la Arad a fost echilibrat doar până la pauză.

Tripleta Dzombeta-Fodor-Hadzovic a ținut Aradul în viață, în vreme ce la CSM, arădeanca Mandache a fost vioara întâi… După pauza mare însă CSM-ul a apăsat pe accelerație, apărarea sufocantă a dat roade, iar în sfertul trei gazdele au găsit greu drumul spre coș. Cu opt puncte marcate din care doar jumătate de la linia de libere… Lopez a rotit excelent jucătoarele și indiferent de formula folosită CSM-ul a ținut Aradul la respect.

Lopez: ”Micile detalii au făcut diferența”

Antrenorul CSM-ului, spaniolul Maikel Lopez, s-a arătat mulțumit de rezultat și mai ales de faptul că elevele sale au fost atente la micile detalii, care în opinia lui au făcut diferența în meciul de marți.

”Cu siguranță a fost un meci greu. Știam că jucăm cu una dintre cele mai bune echipe din campionat, care este Aradul. Am venit aici foarte concentrați pentru că știm că în acest tip de joc toate miciile detalii contează și pot înclina balanța într-o parte sau alta. Sunt foarte mulțumit de munca tuturor jucătoarelor. Cred că micile detalii au făcut diferența. Uneori în timpul meciurilor e important să faci și al doilea, al treilea efort sau chiar al patrulea extra efort, să încerci să iei acele mingi când ești obosit. Am venit la Satu Mare doar de puțin timp, am avut multe meciuri în timp scurt, îmi place aici și cred că lumea e mulțumită de cum au decurs aceste jocuri”, a declarat Maikel Lopez la finalul partidei.

Medved: ”Îmi asum vina pentru acest eșec!”

La final, antrenorul gazdelor Medved și-a asumat eșecul, susținând că nu le-a putut pune pe picioare în special din punct de vedere mental pe elevele sale. „Îmi asum toată responsabilitatea pentru meciul de astăzi, nu am reușit să îl pregătesc mai mult din punct de vedere mental. Din nou, s-a ratat foarte mult, procentajele de la două și trei puncte au fost foarte slabe și-mi reproșez asta. Oaspetele au venit foarte hotărâte să câștige la Arad, s-au motivat extraordinar și le felicit. Cam atât, noi trebuie să revenim pe drumul nostru și să ne batem cu echipele cu care putem. Satu Mare e la un alt nivel, are o bancă mai lungă, dar iarăși vin și spun că azi a fost o problemă mentală la noi”, a explicat tehnicianul sârb al arădencelor.

Arad- Satu Mare 52-66 (15-15, 19-21, 8-14, 10-16)

FCC ICIM: Hadzovic 13 (2×3), Fodor 14 (2×3), Dzombeta 16, Neagu, Burdgess 5, Harrison 4, Ardelean, Mercea.

CSM Satu Mare: Kadar 4, Mandache 17 (3×3), Denson 14, Amukamara 12, Lloyd 8, Olah 7 (1×3), Pop 2, Huțanu, Uiuiu 2.