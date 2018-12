PREMIERĂ la Satu Mare. Consilierii județeni AU APROBAT

Plenul Consiliului Județean Satu Mare s-a întrunit azi în cadrul ultimei ședințe ordinare a anului 2018. Aleșii județeni au aprobat toate cele șapte proiecte aflate pe ordinea de zi, iar la finalul ședinței, președintele Pataki Csaba, vicepreședintele Ioan Rus și consilierii județeni au transmis locuitorilor județului Satu Mare gânduri bune pentru Noul An!

Proiecte aprobate

Joi, 27 decembrie 2018, cu începere de la ora 12.00, plenul Consiliului Județean Satu Mare s-a întrunit în cadrul ultimei ședințe ordinare a anului 2018. Au fost prezenți 31 de consilieri din totalul de 33 de aleși județeni, iar președintele Pataki Csaba a dat startul lucrărilor ședinței, pe al cărei Proiect al ordinii de zi au figurat 7 proiecte de hotărâre.

În ultima ședință a anului, aleșii județeni au aprobat contul de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 30 noiembrie 2018.

Proiectul privind aprobarea unor taxe şi tarife practicate de Consiliul Judeţean Satu Mare, a fost, de asemenea, dezbătut și aprobat de plenul Consiliului Județean Satu Mare.

Un alt proiect de hotărâre care a primit votul consilierilor județeni se referă la aprobarea pe anul 2019 a preţurilor medii ale principalelor produse agricole, reprezentând venituri din cedarea folosinţei bunurilor (arendă) obţinute în natură. Propunerile aprobate sunt de 0,55 lei/kg pentru grâu, 0,52 lei/kg pentru orz, porumb boabe 0,50 lei/kg, floarea soarelui 1,10 lei/kg, sfeclă de zahăr 0,09 lei/kg și masă verde 600 lei/ha.

S-a votat și pentru darea în folosință gratuită către Direcția de Sănătate Publică a Județului Satu Mare a unei suprafețe de teren, aferentă sediului acestei instituții, dintr-un imobil-teren situat în municipiul Satu Mare, aflat în proprietatea publică a județului Satu Mare și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare.

Secție de Neuropsihiatrie Infantilă

Plenul a aprobat și proiectul de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare asupra imobilului situat în municipiul Satu Mare, str. Liviu Rebreanu nr. 36/A, aflat în proprietatea publică a județului Satu Mare, și darea acestuia în administrarea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare. Este vorba despre clădirea în care a funcționat fostul Centru Familial “Diana” și în care se va înființa o Secție de Neuropsihiatrie Infantilă.

Ultimele două proiecte votate în acest an au fost cele privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2019-2020 pentru învățământul special și modificarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene Satu Mare.

Gânduri bune

La finalul ședinței, reprezentanții grupurilor politice din cadrul Consiliului Județean au transmis locuitorilor județului Satu Mare gânduri bune, urându-le un An Nou Fericit! La rândul său, președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, le-a mulțumit consilierilor județeni, șefilor și angajaților instituțiilor din subordinea Consiliului Județean și colegilor din aparatului propriu al Consiliului Județean, pentru toată activitatea desfășurată în acest an.

“În 2018 am atras importante fonduri europene și guvernamentale, reușind astfel să dezvoltăm numeroase proiecte în domenii de interes public. Îmi doresc însă ca în anul 2019 să avem o predictibilitate mai mare în accesarea acestor fonduri. Totodată, vă doresc dumneavoastră și tuturor locuitorilor județului Satu Mare, un An Nou plin de realizări, sănătate și liniște în familii”, a transmis Pataki Csaba la finalul ultimei ședințe din acest an a Consiliului Județean Satu Mare.