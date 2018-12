Ronnie O’Sullivan scrie istorie cu al 7-lea titlu al Regatului Unit

Jucatorul englez Ronnie O’Sullivan a cucerit, duminica seara, trofeul la Campionatul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.

O’Sullivan l-a invins in finala pe nord-irlandezul Mark Allen, cu 10-6, ridicand pentru a saptea oara in cariera trofeul pus in joc.

Ronnie si-a aparat astfel cu succes titlul cucerit in urma cu un an la York si ajunge la 19 trofee din Tripla Coroana: Campionatul Rega-tului Unit (UK), Masters si Campionatul Mondial. Stephen Hendry este astfel depasit, scotianul avand 18 astfel de titluri in palmares.

Din 2014 si pana acum O’Sullivan a dominat intrecerea din Barbican Center, trecandu-si in cont trei trofee din cele patru puse in joc, cu o serie impresionanta de 27 de victorii din 28 de meciuri disputate incepand cu anul 2014.

La 25 ani distanta de la primul sau succes la Campionatul Regatului Unit, O’Sullivan devine jucatorul cu cele mai multe trofee castigate, depasindu-l pe legendarul Steve Davis (6).

“Am jucat foarte bine, dar a trebuit sa ma conving pe mine de acest lucru. Este grozav sa scrii istorie, grozav sa bati recordul lui Steve Davis”, a spus Ronnie la BBC dupa meci.

O’Sullivan a anuntat si care e obiectivul sau pentru anii urmatori. Sa depaseasca recordul lui Stephen Hendry de titluri mondiale (7).

“Ar fi incredibil sa dobor recordul eroului meu Stephen Hendry. El a fost ultimul jucator adevarat. Inca pot ajunge la opt titluri mondiale, asa ca urmaresc acest obiectiv”, a mai spus Ronnie.