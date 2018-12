Sătmăreanca Laura Bota de la LPS – CSS, convocată la Naționala U16

Municipiul Cluj-Napoca gazduieste incepand de astazi cantonamentele de pregatire ale loturilor nationale “U16” ale Romaniei, atat tinerii tricolori, cat si tinerele tricolore, urmand sa evolueze, in perioada 12-15 decembrie, in cadrul Balkanic Next Star Cup 2018. Competitia internationala se va desfasura in Sala de sport “Gheorghe Roman” din Cluj-Napoca, echipele Romaniei urmand sa joace alaturi de nationalele U16 ale Ungariei, Bulgariei, Macedoniei si Muntenegru.

De remarcat că în Naționala U 16 a României a fost convocată și sătmăreanca Laura Bota, jucătoare crescută de Adriana Pricop la LPS CSS Satu Mare. De altfel evoluțiile bune din acest an ale fetelor de la LPS CSS Satu Mare la Naționalele U 16 unde au cucerit medaliile de argint n-au trecut neobservate iar selecționerul Mădălin Piperea a ”pus ochii ” pe conducătorul de joc al formației sătmărene.

A devenit deja o traditie pentru baschetul romanesc: daca este decembrie, este Balkanic Next Star Cup! Numai ca, anul acesta, in premiera, competitia internationala rezervata tinerilor “under 16” se va desfasura in municipiul Cluj-Napoca, alaturi de nationalele Romaniei urmand sa evolueze pe parchetul Salii de sport “Gheorghe Roman” si selectionatele similare ale Ungariei, Bulgariei, Macedoniei si Muntenegru. Baftă Naționalelor noastre și succes sătmărencei Laura Bota!

Altfel, echipa LPS-CSS Satu Mare trecută acum la U 18 este calificată la turneul final al competiției.

Fetele antrenate de Adriana Pricop ocupă locul trei în grupa A, cu 24 de puncte, și nu mai pot pierde calificarea la turneul final de șase… Acolo unde se pare că vor mai ajunge LAPI Dej, CSS Sibiu, CSS CSM Alexandria, Olimpia București și CSS CSM Târgoviște.