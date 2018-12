Transilvania General Certeze produce o mobilă de excepţie!

Rareori am avut senzaţia – pe care am resimţit-o, sigur, după discuţia de o oră cu un om pe care l-am cunoscut personal acum, la emisiunea televizată “Oameni şi fapte”. Gheorghe Mihoc este numele eroului acestei minunate emisiuni şi mă bucur că am cunoscut un om integru, muncitor, ambiţios, luptător, chiar tenace, pretenţios cu sine şi cu cei din jur şi… cel mai important rămâne trăsătura sa esenţială, cea de om cu mult bun simţ.

Despre ce este vorba? S-a deschis superbul Mall şi am dat peste un magazin de prezentare mobilă, un magazin cu totul altfel, frumos amenanjat, estetic, în care străbate numai frumosul, sublimul, cu o firmă pe măsura produselor, cu felicitări mari adresate vizitatorilor cu ocazia Sfintei Sărbători a Naşterii Domnului, Crăciunul, şi Anul Nou. Firma este cunoscută în judeţ, în ţară şi nu numai, firmă cu care ne mândrim pentru calitatea, diversitatea şi preţurile atrăgătoare şi se numeşte “SC Transilvania General Certeze SRL”, firmă ce-şi are sediul în Certeze, str. Victoriei 217, având şi telefoane utile pentru cei interesaţi : 004.0261.855.601 sau 0723.267.377, e-mail: transgencert@yahoo.com.



Mi-am dat uşor seama că am în faţă un om cu care merită să discut, chiar în faţa camerei de luat vederi. Sigur, prioritare au fost în discuţie tipurile de mobilă (atât de diverse), lemnul, vopsele, lacuri şi execuţie. Când am aflat şi am comparat mobila executată la Certeze cu exact aceeaşi mobilă la Paris sau în oraşe din Italia şi alte ţări, m-a uimit că preţul mobilei executate de firma lui Gheorghe Mihoc este de cinci ori mai mic. Oricum, am filmat mult şi mi-am făcut o impresie despre produs şi mai ales despre omul Ghe-orghe Mihoc. O familie serioasă, cu soţia de mare ajutor în firmă, cu un băiat serios, student în anul III la Cluj Napoca, cu rezultate de excepţie şi cu o educaţie ce se transmite puternic chiar din familie. Şi tatăl şi fiul îşi iubesc ţara, doresc să trăiască aici, iar fiul şi copilul mic (clasa a IV-a) doresc să continue munca începută de Gheorghe Mihoc cu 25 de ani în urmă. Sigur, am aflat despre împlinirile lui Gheorghe Mihoc, dar şi despre neîmpliniri, despre greutăţi de tot felul.



Am văzut cataloagele frumos realizate pe hârtie cretată, în coloritul mobilei, cu detalii şi explicaţii – cataloage cum am văzut doar în Montreal şi în Moscova, unde mobila este la loc de frunte, cea care schimbă atmosfera în casă şi se primeneşte destul de des. Vom ajunge şi noi la astfel de cerinţe, de mare ajutor fiind firma aceasta a lui Gheorghe Mihoc. Acest om este atât de modest, cu cuvinte alese, fără a ieşi din palmaresul unei discuţii civilizate, care să ducă la realizarea unui obiectiv pe care şi l-a propus acum 25 de ani. Este un patron excepţional şi un familist convins, cu mare iubire pentru soţie şi copii, buni educatori, educaţie făcută în spiritul muncii. Sigur, Gheorghe Mihoc se uită în “ariergarda” experienţei celor ce produc mobilă, dar are o detaşare calmă, o relaxare care nu este expresia izolării, ci a delimitării unei identităţi dobândite de atâta experienţă demnă de invidiat. Acumulările lui Gheorghe Mihoc sunt dobândite prin acumulări răbdătoare, ştiind bine materialul de lucru, confortul şi esteticul! Spre bucuria mea, Gheorghe Mihoc este parcă dornic dintotdeauna să fie om al cetăţii, fiind mândru de localitatea, ieşită din comun prin tot ce există acolo, Certeze, mândru de locuitori, de consilieri, de preot, de vecini, de prieteni şi mai ales de clienţii lui, care, după un timp mai scurt sau mai lung, au ştiut să-i mulţumească pentru produsul oferit, mobila de calitate care le-a împrospătat dorul de viaţă!



Prima observaţie pe care mi-a impus-o Gheorghe Mihoc este extrema densitate, vibrantă concentrare a gândirii economice. O gândire limpede, înscriindu-şi numele în seria celor mai robuşti şi prosperi producători importanţi din judeţ şi din ţară, ţinând cont de generaţia sa! Are Gheorghe Mihoc bine însuşite lecţiile de estetică, iar realizarea tipurilor de tot felul de mobilă rămâne esenţială, tocmai prin unicate, prin comenzi pe care le realizează nu în serie, ci “unicat”. Şi când te gândeşti că preţurile sunt atât de accesibile! Mobila lucrată de Gheorghe Mihoc rămâne profesiunea de credinţă, tocmai pentru că a trecut, cu neamul său, într-un şir nesfârşit de suferinţe şi umiliri. Tocmai de aceea, Gheorghe Mihoc are un suflet bun şi ar dori să-i facă pe toţi oamenii mai buni, mai trainici şi mai umani! În mare parte reuşeşte! Martor activităţii lui rămâne mobila de calitate pe care o puteţi vedea şi la magazinul prezentat mai sus. Nu-l ocoliţi, că nici nu ştiţi ce pierdeţi! Felicitări familiei Gheorghe Mihoc, Sărbători fericite şi La mulţi ani!

Teodor Curpaş