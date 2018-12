Turneul Campionilor, o primă ediţie reuşită la Satu Mare

Sambata s-a organizat la Shopping Plaza Satu Mare, in sala de sport a ACS Energy Kardio, o competitie reusita din toate punctele de vedere. Au fost prezenti karateka avansati de la cluburile Samuraiul – sectiile Satu Mare si Lazuri, Energy si Okinawa. Corpul de arbitri a fost alcatuit din Anzik Arnold , Filer Ivan si Nyesti Csaba , concursul fiind organizat de catre Asociatia Judeteana de Karate Satu Mare.



Luptele s-au desfasurat dupa arbitrajul de shobu ippon. A fost ultima competitie din acest an pentru cei prezenti. Pe langa premiile obtinute , sportivii au avut parte si de pizza oferita pentru toti sportivii de sponsorii :

Primaria Lazuri, SamanSport si OrosziTrans.

„Felicit intreaga echipa pentru rezultate si pentru ajutorul dat in organizarea evenimentului, dar si arbitrii, care ne-au oferit un arbitraj corect din toate punctele de vedere. Imi pare rau ca unii sportivi nu au putut ajunge din motive de sanatate , cei prezenti au progresat foarte mult in domeniul karateului”- a declarat Magos Robert, presedintele Asociatiei Judetene de Karate.



Rezultatele turneului:

locurile 1 : Pop Laura (kata) , Balog Alex, Komaromi Ruxandra , Szasz Robert , Vida Aron , Bonea Ianis , Groza Kevin, Szabo Patric , Mihali Matei, Vida Armin, Trif Stelian ,Nimigean Carina (cu totii la kumite)

locurile 2: Ardelean Andrea (kata), Papp Mark , Molnar Daniel , Gherman Marius , Circiu Patrick , Magos Robert Patrick ,Marian Alex , Veres Luca , Olosuteanu Andrei , Chichisan Liviu , Corodan Alexia , Cucuiet Cezar (kumite)

locurile 3: Chichisan Liviu, Variu Gabriel(kata), Nagy Tamas , Pop Irina , Anzik Ariana, Variu Gabriel, Ardelean Krisztofer, Sfara Patric, Simon Sebastian,Jenei David,Pop Angelo, Rusz Ronny, Conolos Sebastian, Papp Mark, Noghi Edwaed (kumite)