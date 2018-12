VIDEO. Zece ani Nord Vest TV. Cântecul dedicat sărbătorilor de iarnă NVTV

Pentru al zecelea an consecutiv, cântecul dedicat sărbătorilor de iarnă Nord Vest TV poate fi ascultat atât pe canalul clasic Nord Vest TV, cât și pe site-un televiziunii, cât și pe paginile de facebook ale GNV și NVTV. În acest an este vorba despre o piesă veselă, compusă de trupa Fun Factory și care în varianta originală se numește ”Love of my live”. Versurile din limba engleză au fost înlocuite cu versuri în limba română, iar noua piesă se numește ”Zece ani Nord Vest TV”.

Dacă până acum, cu o singură excepție, de acest proiect se ocupa aproape singură doar realizatorul TV Raluca Jofi, în acest an i s-a alăturat și colegul ei de la Gazeta de Nord Vest, Florin Dura. Cei doi au compus împreună versurile în limba română, iar Raluca a interpretat refrenul, în timp ce Florin s-a ocupat de partea de rap a piesei.

“Nu îmi vine să cred că au trecut 10 ani de când fac parte din această echipă minunată, echipa Nord Vest TV. An de an, am realizat câte o melodie în pragul sărbătorilor de iarnă, o melodie uneori cunoscută, alteori mai puțin cunoscută, însă versurile au fost de fiecare dată legate de sărbătoarea Crăciunului, de noul an, versuri legate de familia Nord Vest TV, de familia de acasă, de bucurie în general. Anul acesta la melodia cu numărul 10, am cântat alături de colegul meu Florin Dura și am rămas plăcut surprinsă să descopăr că are o voce bună. Am ales o melodie cunoscută a anilor 90 este vorba despre “Love of my life” al trupei Fun Factory și sperăm să placă telespectatorilor noștri. Ca și de fiecare dată cel care ne-a ajutat la realizarea acestei melodii a fost Cristi Chiorean de la Sing Song studio iar filmările au fost făcute de colegul nostru Vlad Crasnai. Am hotărât împreună ca videoclipul din acest an să se filmeze în orașul nostru pentru că Nord Vest TV este despre Satu Mare. Am filmat noaptea când orașul este atât de frumos luminat iar ceea ce a ieșit puteți să vedeți și voi. Prin intermediul acestei melodii vă doresc sărbători frumoase alături de cei dragi”, a declarat Raluca Jofi.

”A fost o provocare pentru mine să particip la acest proiect alături de colega mea, Raluca, și cred că împreună cu cei de la Sing Song Studio, unde a fost înregistrată piesa, și cu ajutorul lui Vlad Crasnai, care a filmat și montat videoclipul, am făcut o treabă foarte bună. Sperăm ca și publicul sătmărean să aprecieze munca noastră”, a afirmat și Florin Dura.

Piesa ”Zece ani Nord Vest TV” poate fi ascultată, din această seară, atât pe emisia clasică a canalului Nord Vest Tv, cât și pe paginile de facebook ale Nord Vest TV și Gazeta de Nord Vest.