Ziua persoanelor cu dizabilităţi, sărbătorită la Satu Mare

Sub semnul optimist al Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele cu Handicap Mintal “O VIAȚĂ NOUĂ “, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGAPSC) Satu Mare, a avut loc miercuri, 4 decembrie, un concert de colinde, susținut de corul elevilor de la Liceul romano-catolic HAM JANOS, coordonat de profesoara de muzică Hadhazi Eva. Beneficiarii Centrului au fost deosebit de fericiți și entuziasmați, având în vedere că au cântat și ei colindele împreună cu corul elevilor. După concertul de colinde, persoanele cu dizabilități au interpretat o serie de poezii patriotice dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, care au culminat cu interpretarea Imnului României.

Beneficiarii au interpretat și câteva colinde, iar în final au cântat „Hora Unirii”, după care au primit mere, covrigi și bomboane de ciocolată din partea reprezentanților DGASPC. La acest eveniment au participat, alături de beneficiari și de Karpinschi Csaba – şeful Centrului: Mariana Dragoș – director general, Eugenia Ardelean – director general adjunct, specialiști din cadrul DGAPSC și, desigur, personalul de specialitate, din cadrul Centrului, care se ocupă de consilierea, educarea și supravegherea permanentă a persoanelor cu dizabilități. Acești oameni minunați dăruiesc zilnic o fărâmă din trăirile lor emoționale acestor persoane cu dizabilități pentru a înlătura din mintea lor orice fel de prejudecăți, de bariere, aferente conceptului de Dizabilitate.

Menționăm faptul că Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități a debutat la Satu Mare, în 3 decembrie, cu o masă rotundă organizată sub tutela Instituției Prefectului, care a avut ca temă încadrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități, la care au participat reprezentanți ai instituțiilor de specialitate, inclusiv din partea Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă. La această dezbatere, Mariana Dragoș – directorul general al DGASPC Satu Mare, a scos în evidență faptul că Dizabilitatea nu reprezintă un obstacol în vederea formării profesionale și încadrarea cu succes într-un loc de muncă a persoanelor care se confruntă cu diminuarea unor abilități. Printre altele, directorul general Mariana Dragoș a prezentat rezultatele evaluării complexe psiho-socio- medicale a abilităților pentru adulți la nivelul județului Satu Mare, aferente anului 2017, și a concluzionat că: “De fapt avem datoria morală de a îndepărta barierele din calea participării și de a asigura fonduri suficiente pentru finanțare (și expertiză ) pentru a debloca vastul potențial al persoanelor cu dizabilități “. Un exemplu viu, menționat în cadrul mesei rotunde, de directorul general Mariana Dragoș, a fost acela preluat din Raportul Mondial privind Dizabilitatea, aferent anului 2012, în care sunt menționate performanțele profesionale obținute de profesorul Stephen W., care spus: “ Dizabilitatea nu trebuie să reprezinte un obstacol în calea succesului. Am suferit practic toată viața mea de adult de o boală de neuron motor. Cu toate acestea, asta nu m-a împiedicat să am o carieră prodigioasă în astrofizică și să am o viață de familie fericită”.

De Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități au avut loc acțiuni în toate Centrele de Îngrijire și Asistență Socială pentru persoanele cu dizabilități. care se află în subordinea DGASPC Satu Mare. De exemplu, la Centrul de Îngrijire și Asistență Socială ALEXANDRU din Carei au participat diverse personalități careiene implicate în domeniul asistenței sociale, care au fost alături de directorul general Mariana Dragoș și specialiștii în domeniu de la DGASPC. Colindele și darurile oferite persoanelor cu dizabilități au întregit concluziile rezultate în urma unor discuții constructive, menite să fie finalizate în viitor prin consilierea, încurajarea și sprijinirea persoanelor cu dizabilități pentru integrarea lor socială.

