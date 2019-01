After school-ul va fi plătit de stat

Ministrul Educației Ecaterina Andronescu susține că părinții vor fi scutiți de la plata programului after school în școli, acesta urmând să fie asigurat din bani publici.

Ecaterina Andronescu a vorbit despre noua lege a educației care ar urma să reglementeze programul de after school în școlile de stat, în așa fel încât părinții să nu mai plătească acest lucru pentru copiii lor.

„After schoolul încercăm să îl asigurăm public. Salariul mic la cadrul didactic l-a determinat să încerce să mai facă ceva ca să supravieţuiască. (…) Eu cred că prin lege putem să reglementăm (after school – n.r.)”, a afirmat Ecaterina Andronescu.

Ministrul Educației crede că este necesară o clarificare legislativă în această privinţă.

„Cred că trebuie să facem o clarificare legislativă, pentru că, într-adevăr, este o chestiune care nu are nicio legătură cel puţin cu etica meseriei. Pentru că eşti profesor pentru învăţământul primar sau învăţător patru ore şi apoi primeşti la after schoolul pe care tu îl dezvolţi, tot în şcoală şi încasezi bani de la părinţi. Va trebui să găsim o soluţie. Este un fenomen de masă, aşa cum un fenomen de masă a început să fie şi acela care este tot o chestiune de etică: nu poţi să îţi chemi copilul acasă la o meditaţie particulară dacă tu îl ai elev la clasă”, a spus ministrul Educaţiei.

Manualul unic va dispărea

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a anunțat că se va renunța la el. Profesorii au posibilitatea să aleagă din nou între mai multe manuale făcute de edituri diferite.

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu a pus în dezbatere publică un ordin care prevede revenirea la procedura cumpărării de manuale școlare prin licitație pe SEAP. Astfel, vor fi maximum trei manuale școlare la fiecare materie, iar contractele cu câștigătorii vor fi încheiate pe patru ani.

”Se renunță la manualul unic, nici nu a fost un manual unic! Nu poate să facă o singură editură, care nici nu are niște ani de experiență în spate, care să aibă și oamenii pregătiți corespunzător ca manualele care ajung și la timp și în bune condiții să fie pe placul și al părinților, dar mai ales să folosească copiilor. Dacă vă uitați pe această metodologie o să vedeți că accentul l-am pus pe calitatea manualului. Pe criteriile care vizează calitatea și care țin de conținutul științific corect, de adaptarea și respectarea programei, adaptarea la vârsta copilului. Pe toate aceste criterii de calitate, un manual poate aduna 100 de puncte și va fi selectat dacă adună cel puțin 95 de puncte. Vor fi mai multe edituri care vor veni cu manuale. Primul considerent este cel legat de calitate și apoi ne uităm la preț”, a precizat Ecaterina Andronescu în cadrul unui interviu.(Sursa: a1.ro)

VACANȚA DE PAȘTE 2019

Anul acesta va coincide cu vacanța de primăvară.

Câte zile libere vor avea elevii

Prima vacanță a anului școlar 2018-2019 se încheie, luni, 14 ianuarie 2019. Structura anului școlar 2019 prevede că, până la vacanța de Paște 2019, elevii mai au parte de o vacanță intersemestrială, de o săptămână.

Vacanța intersemestrială se va desfășura între 2 – 10 feb până în 10 februarie 2019 și va însemna debutul celui de-al doilea semestru din anul școlar 2018-2019.

Vacanța de Paște 2019. Vacanța de Paște va coincide anul acesta cu vacanța de primăvară.

Vacanța de Paște 2019, se va desfășura, conform structurii anului școlar 2018-2019, în perioada 20 aprilie-5 mai.

Elevii vor avea, în vacanța de Paște 2019, zece zile libere – inclusiv 1 Mai, declartă zi liberă nelucrătoare de la Guvern, și vor sta acasă, în total, două săptămâni.

În 2019, Paştele orthodox şi Greco –catolic pică duminică, 28 aprilie, iar Paștele catolic pică cu o săptămână înainte, respectiv pe 21 aprilie. Consultă structura anului școlar 2019 și calendarul ortodox 2019.

Propunere

Disciplină nouă obligatorie pentru elevii din clasele a VI-a şi a IX-a

Potrivit unei propuneri în Parlament, elevii din clasele a VI-a şi a IX-a ar putea avea, săptămânal, o nouă disciplină obligatorie – Educaţie şi cultură media. Cursul urmează să dezvolte abilităţi de a identifica ştirile false şi să cunoască fenomenul fake news.

“Prezenta lege reglementează introducerea disciplinei «Educaţie şi cultură media» ca disciplină obligatorie, o oră pe săptămână, pentru elevii claselor a VI-a şi, ulterior, elevii claselor a IX-a”, se arată în Legea pentru introducerea disciplinei.

Proiectul a fost înregistrat în 19 decembrie. Materia propusă va include obligatoriu predarea teoriilor comunicării, formarea unui mecanism critic şi analitic de recepţionare a ştirilor, identificarea manipulării informaţiei în beneficiul unor interese extremiste sau anti-democratice, filtrarea unor informaţii care au scopul final îngrădirea şi ameninţarea unor drepturi fundamentale şi identificarea ştirilor false.