Amicalul de la Csenger, anulat

Liderul seriei B a Ligii a 4-a, CSM Olimpia Satu Mare, ar fi trebuit să-și înceapă duminică seria de meciuri de verificare din această iarnă.

Elevii lui Ritli Zoltan aveau programat duminică un prim test la Csenger împotriva echipei locale, una antrenată de sătmăreanul Tibi Csik.

Gazdele s-au văzut nevoite să anuleze întâlnirea din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

”Ne-au anunțat dimineață că terenul e acoperit cu un strat gros de zăpadă și că ninge întruna . Așa că am decis de comun acord că nu are rost să jucăm în aceste condiții. Sperăm ca duminică la Fehergyarmat să fie condiții mai bune și să putem juca”, ne-a spus antrenorul Ritli Zoltan.

În această săptămână sunt programate antrenamente pe plan local, echipa intrând și sub comanda preparatorului fizic, Radu Achim.