Anul recordurilor la Loga Dance School

Sportivii de la Loga Dance School au participat anul trecut la 21 de concursuri in Romania, Ungaria si Slovacia, unde au obtinut 166 de medalii din care 33 de aur, 32 de argint, 24 de bronz, 77 de medalii pe locurile 4, 5, 6 si 7 in finala.

Important e ca mai mult de jumatate din aceste medalii, mai exact 89, au fost pe primele 3 locuri pe podium!

In 2018, sportivii au participat in clasele Hobby, E si D, in acest an mai multe perechi au trecut la o categorie superioara in clasa C.



”Fata de campionatul national de clase din 2017, cand scoala de dans a avut o singura pereche finalista, in 2018 am avut 3 finalisti la campionat”, a transmis condu-cerea clubului.

Loga Lorant & Szekely Andreea au obtinut Locul 3 in clasa C 19-34 de ani sectiunea Standard (ei formand pana la campionat pereche mixta intre scolile Loga Dance School Satu Mare si Latino Angels din Dej)

Hornyak Daniel & Nagy Julia au obtinut locul 4 in clasa D 12-13 ani

Diousi Rafael & Tala Alexia au obtinut locul 5 in clasa C 16-18 ani la sectiunea Standard, ei anul trecut in clasa D 14-15 ani au obtinut locul 4 si este al treilea an consecutiv cand sunt finalisti la Campionatul National de Clase al Romaniei.

In 2019 vor debuta mai multe perechi mici de incepatori care abia au implinit 6-7 ani.

Cei mai buni 51 de sportivi de la Loga Dance School au reprezentat scoala de dans in finalele competitiilor din 2018, ei sunt:

Becsi Balazs & Nagy Dorottya

Cristian Luca & Pintea Jessica

Danci Raul & Nojea Alessia

Diousi Rafael & Tala Alexia

Hornyak Daniel & Nagy Iulia

Kengye Adam & Illes Tamara

Korcsmaros Balint & Domokos Blanka

Lodina Andrei & Pap Ariana

Loga Lorant & Szilagyi Eszter si Szekely Andreea

Makara Daniel & Puscas Iulia

Nagy Dominik & Ilonczai Dora

Pater Andras & Medgyesi Hanna

Pop Daniel & Mihai Gloria

Pop Mihai & Mekker Adrienn

Puscas Eduard – Bacutiu Mak Regina

Silaghi Fartan Luca & Mihai Lara

Simon Luca & Simion Amalia

Smucz Cristian & Gheorghioi Anacarina

Tamas Norbert & Barar Carla

Toth Krisztian & Mihali Alexandra

Varga Andrei & Pauliuc Rita

Varga Chris & Polak Hanna

Varga Janis & Goras Mihaela

Vekony Viktor & Loga Hajnalka

Vonhaz Erik & Vonhaz Ingrid

Tataruca Ioana

Loga Dance School le transmite tuturor satmarenilor Un An Nou Fericit plin de impliniri!