Copiii din centrele de plasament, învățați de Ionuț Stancovici să schieze

Caiac Smile, în colaborare cu Consiliul Județean Satu Mare, au organizat toată vara anului trecut în fiecare zi de miercuri pe perioada vacanței de vară ieșiri la lacul Pintea cu caiacele. Au participat copii veniți de la casele de copii din județul Satu Mare. Aceștia au fost plimbați cu caiacul și au avut ocazia să învețe tehnicile de manevrare a caiacului. Iarna nu-i ca vara, așa că acum, în această periodă, schiurile sunt vedetele.

“Miercuri am hotărât să dăm start proiectului social din acest an, astfel am început cu 14 copii din centrele de copii care au merite speciale. I-am luat din Satu Mare, i-am dus până la Cavnic unde i- am inițiat rând pe rând pe schiuri, iar spre seară i-am scos la masă. Probabil, în data de 7 februarie vom aduce alți 14 copii, de data aceasta copiii selectați vor fi din centrele de plasament, la fel copii care au merite speciale. Pentru ei, acestă experiență este una de neuitat ,o experiență frumoasă și benefică în același timp. Copiii au vârste cuprinse între 9 și 16 ani. Toți s-au descurcat foarte bine , eu îi știam deja pe copii de la întâlnirelie pe care le oraganizam cu caiacele, și mă așteptam ca sa se descurce foarte bine și acum. Au deprinderi foarte bune, învață foarte repede iar sportul în natură este o eliberare și o plăcere.” a declarat Ionuț Stancovici.



Proiectul dedicat copiilor din casele de copii vor continua la pârti, pe schi, atâta timp cât va fi zăpadă iar apoi bineînțeles la lac cu caiacul.

“Mulțumim partenerilor noștri: , @scoala de schi Fulg De Nea.Mulțumim pentru masă Estival Profi Grill. Monitori:Adriana Beres, Kegyes Rudolf.” a mai adăugat Ionuț Stancovici, Caic Smile.

Raluca Jofi