Cristina Neagu, cea mai bună handbalistă a lumii în 2018

Pentru a treia oara in cariera jucatoarea Cristina Neagu a fost desemnata cea mai buna handbalista a lumii in urma voturilor primite de la fani si jur-nalisti.

Neagu a primit 10.984 de voturi in ancheta realizata de portalul handball-planet.com si a acumulat 48 de puncte.

Jucatoarea legitimata la CSM Bucuresti le-a devansat pe frantuzoaica Amandine Leynaud (44 puncte) si pe rusoaica Anna Vyakhireva (42 puncte).

Topul cinci a fost completat de Stine Bredal Oftedal si Jovanka Radicevic, fiecare cu 28 puncte.

Pentru Neagu este a treia oara in cariera cand primeste aceasta distinctie de cea mai buna handbalista a lumii, dupa 2015 si 2016.

In alta ordine de idei, Neagu si alte doua colege de la CSM Bucuresti au fost alese in echipa ideala a anului 2018, printre acestea si Crina Pintea, recent transferata de Gyor din Franta.

Iată cum arată cel mai bun șapte în handbalul mondial feminin:

Majda Mehmedovic (CSM Bucuresti – Muntenegru)

Cristina Neagu (CSM Bucuresti – Romania)

Stine Bredal Oftedal (Gyori Audi ETO KC – Norvegia)

Anna Vyakhireva (Rostov Don – Rusia)

Jovanka Radicevic (CSM Bucharest – Muntenegru)

Crina Elena Pintea (Issy Paris Hand/Gyor – Romania)

Amandine Leynaud (Gyori Audi ETO KC – Franta)

Eduarda Amorim (Gyori Audi ETO KC – Brazilia)