Distracție, educație… dans!

Sambata, 26 ianuarie 2019, a avut loc a 48-a editie a programului Educational Loga Dance School.

Cum la evenimentele din octombrie și noiembrie locurile s-au ocupat foarte repede și foarte mulți elevi doritori nu au mai avut posibilitatea de a participa, organizatorii au decis să mute distracția într-o sală mult mai încăpătoare.

”Dupa ce sala de dans s-a dovedit a fi mica pentru acest eveniment unde se intruneau de regula 150 de elevi, in luna noiembrie ne-am fixat un tel sa triplam acest numar, sa intrunim 400 de elevi.

Am ales o sala moderna, frumoasa, sala de evenimente SIMFONIA. In timp record de 3 zile, 90% din locuri s-au ocupat, a fost un succes la care nici noi nu ne-am asteptat.

Seara de sambata a fost un mega succes, copii au dansat, au cantat, au socializat si timp de 20-30 de minute au invatat de la invitatii serii care au venit de la Agentia Nationala Antidrog si Politia Romana reprezentata prin doamna Felicia Hrihorisan care le-a vorbit elevilor despre linia de urgenta 112.” au transmis printr-un comunicat oficialii de la Loga Dance School.

Despre ce este vorba…

Evenimentele sunt organizate lunar, din luna octombrie pana in luna februarie sau martie, pana acum cei de la Loga Dance au parcurs 48 de evenimente din 2011. La eveniment se intalnesc elevii claselor de gimnaziu 5-8 care pot intra doar pe baza carnetului de elev, vizat.

Programul dureaza trei ore si jumatate, in acest timp elevii nu mai au acces in afara cladirii.

Intre orele 18-19 se predau bratarile de intrare, de la ora 19 incepe programul pana la ora 22.30, in acest interval de timp copiii nu mai au acces in afara cladirii, un grup de 10-12 supraveghetori au grija de elevi, iar la sfarsitul programului la ora 22.30 toti elevii parasesc sala, iar in fata cladirii sute de parinti isi asteapta copiii.

In cele 3 ore si jumatate, timp de 30 de minute sunt invitati de fiecare data de la Politia Romana si Agentia Nationala Antidrog, cu care exista o conventie pentru fiecare eveniment, ei dezbat intr-un mod interactiv cu intrebari raspunsuri diferite teme de actualitate pentru copii (consumul de droguri, furturi, alcool, securitatea in mediul virtual…)

In cele 3 ore ramase se sting toate luminile si se aprind toate luminile laser si copiii au party.

In cladire nu au acces la bauturi alcoolice, doar la racoritoare.

Elevii propun melodiile pe pagina oficială de Facebook a evenimentului , daca se strang 20 de like-uri pentru o piesă, automat aceasta intra in playlist.

Există o echipa de fotografi care fac aproximativ 1.000 de poze la fiecare eveniment, acestea sunt expuse pe pagina de Facebook, filmarile sunt expuse pe canalul de YouTube al scolii de dans, sa ramana amintire elevilor si parintii, profesorii sa vada cum s-au simtit copiii, pentru ca ei nu au acces la eveniment doar elevii.

Parintii sunt foarte multumiti de program, pentru ei este o parghie, daca invata copilul, poate merge luna urmatoare la Loga Dance Party daca nu luna urmatoare cand isi corecteaza media…

Urmatorul eveniment va avea loc in luna februarie.